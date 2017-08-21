Минск, 21 августа, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков назвал встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, которая прошла в Минске, полезной и конструктивной. Об этом Сурков заявил журналистам сегодня, 21 августа, сразу после встречи.

Владислав Сурков

По словам Суркова, Россия и США остаются приверженными Минским соглашениям и не ставят их под сомнение.

«Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию. Дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости», — сказал Сурков.

Также помощник президента договорился с Волкером о продолжении совместной работы.

«Договорились о продолжении совместной работы. Определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее», — рассказал Сурков.

Напомним, Волкер был назначен президентом США Дональдом Трампом специальным представителем США по Украине в начале июля 2017 года.