Москва, 21 августа, 2017, 19:59 — ИА Регнум. На Московском центральном кольце днём 21 августа произошёл сбой в движении поездов, сообщается в Telegram-канале МЦК.

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Как уточняется, около 18:00 оказалось приостановлено движение «Ласточек» по внешнему кругу (против часовой стрелки).

По свидетельствам очевидцев, поезда стояли на станциях с открытыми дверями, при этом машинисты объявляли, что их отправление задерживается на неопределённый срок.

В пресс-службе МЦК пояснили, что задержка произошла в связи с «незапланированной остановкой одного из составов».

Около 18:00 движение по внешнему кругу было возобновлено. «Диспетчеры прилагают максимальные усилия, чтобы нормализовать интервал между электропоездами. К выходу на линию готовятся два резервных состава», — говорится в сообщении.

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