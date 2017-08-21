Мадрид, 21 августа, 2017, 19:53 — ИА Регнум. В Каталонии сотрудники полиции застрелили мужчину с поясом смертника в населённом пункте Субиратс в провинции Барселона. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает радиостанция Cadena Ser.

Иван Шилов ИА REGNUM Труп

Сообщается, что полиция ликвидировала мужчину с поясом смертника на 16-м километре шоссе 243 в районе Субиратса. Террорист был обнаружен в ходе спецоперации в рамках расследования террористических актов в Барселоне и Камбрильсе.

По данным издания Pais, ликвидированный террорист «похож» на исполнителя террористического акта в Барселоне.

Детали произошедшего выясняются.

Напомним, террористический акт был совершен в Барселоне 17 августа. Террорист на автомобиле въехал в толпу людей на пешеходной улице Рамбла в центре города. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе. Погибли 15 человек, пострадали 130, из них 50 остаются в больницах.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Испанские правоохранительные органы установили, что в ячейку террористов входили 12 человек.

Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы.

Террорист, совершивший наезд на пешеходов в Барселоне, был задержан. Им оказался марокканец Юнес Абуякуб.