Киев, 22 августа, 2017, 03:26 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев текущего года Украина импортировала из России товаров на сумму почти три миллиарда долларов и нарастила закупку товаров из России почти вдвое. Темп роста составил 41,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; это подтверждает, что Россия не только была, но и, несмотря на все сложности в отношениях, остается основным торговым партнером Украины. Причем на Россию приходится наибольшая часть украинского и импорта, и экспорта. Вслед за Россией по объему импорта следуют Германия и Китай. Ситуацию анализирует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривны

Со стороны России показатели импорта тоже растут: на Украине было закуплено товаров более чем на четверть больше, чем в прошлом году, на общую сумму около двух миллиардов долларов. Вместе с тем российские товары составляют менее десятой части украинского экспорта, что довольно немного, особенно по сравнению, например, с 2011 годом, когда российское участие во внешнеторговом обороте Украины составляло почти треть от общего объема.

Однако выйти на новые рынки сбыта своей продукции Украина все же смогла: на страны Евросоюза сейчас приходится 39,8% украинского экспорта — это на 26,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, комментируя приведенные выше цифры, Василий Юрчишин, директор экономических и социальных программ украинского Центра Разумкова, подчеркивает, что из кризиса украинская экономика еще не вышла.

Читайте подробности в статье: «Шоп-тур» Украины в России: Киев резко нарастил закупки российских товаров

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