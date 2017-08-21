Тбилиси, 21 августа, 2017, 19:33 — ИА Регнум. В Грузии вторые сутки горит лес в Боржомском ущелье. По информации министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии, очаг пожара находится на том участке, который сгорел в результате грузино-российской войны в августе 2008 года.

Пожар в лесу

Быстрому распространению огня способствуют жаркая и сухая погода и сильный ветер, а также сложный рельеф и труднодоступность очага возгорания. В течение ночи охваченная пожаром площадь увеличилась до 5 гектаров, но к утру 21 августа его удалось локализовать.

Несмотря на это, пожар значительного ущерба лесному массиву не нанес, отметили в министерстве и добавили, что огонь не повредил и те саженцы, которые были высажены на восстановленной после пожаров 2008 года площади в 2014—2017 годах.

«С участием Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, Национального лесного агентства и местного населения удалось установить контроль над распространением пожара. В работы по ликвидации пожара вовлечен вертолет пограничной полиции МВД Грузии… До полной ликвидации огня на территории остаются до 200 пожарных-спасателей, лесников и добровольцев. После тушения пожара сотрудники Лесного агентства в течение нескольких дней продолжат дежурство на территории», — говорится в сообщении министерства.

Между тем грузинские телекомпании с места сообщают, что к к вечеру 21 августа из-за ветра огонь в Боржомском ущелье опять разгорелся, усилилось задымление. Горит территория, прилегающая к поселку Даба. Распространяются информации о том, что к тушению пожара могут подключить вертолет азербайджанского министерства по чрезвычайным ситуациям.

Эти информации подтвердили и в МВД Грузии, сообщив, что азербайджанский вертолет скоро пересечет грузино-азербайджанскую границу и подключится к работам по ликвидации огня.

«Исходя из масштабов возникшего на горном склоне у села Даба Боржомского муниципалитета пожара и сложных рельефных условий, с целью своевременной ликвидации огня Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии 20 августа текущего года провело переговоры с министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана о подключении к ликвидационным работам дополнительного вертолета. 21 августа азербайджанская сторона выразила готовность включиться в работы по ликвидации пожара. Воздушная техника Азербайджана скоро пересечет границу Грузии и вместе с вертолетом пограничной полиции Грузии примет участие в процессе тушения огня», — заявили в МВД Грузии.

Местные власти утверждают, что пока никакой угрозы для населенных пунктов пожар не представляет.