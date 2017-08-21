Бишкек, 21 августа, 2017, 19:26 — ИА Регнум. «Москва никогда не отдаст Пекину гидроэнергетику и золото. Поэтому новость о переговорах российской компании «Восток-геолдобыча» с китайскими коллегами пока не более, чем информационный повод к грядущим президентским выборам в Киргизии», — политолог Марс Сариев прокомментировал ИА REGNUM информацию о возможной продаже месторождения «Джеруй» китайской компании.

Золото самородок

По мнению эксперта, владеющая рудником российская сторона в лице Мусы Бажаева понимает, что отдавать КНР второе по запасам золота месторождение в Киргизии — опрометчиво и недальновидно.

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«Бажаев, конечно, бизнесмен, для которого на первом месте прибыль. Но когда речь идет о Киргизии, в которой пересекаются интересы Пекина, Москвы и уже в меньшей степени Вашингтона, то любой значимый коммерческий проект превращается в политический вопрос», — считает политолог.

Он добавляет, что российская сторона не зря удерживает за собой ключевые позиции в вопросах гидроэнергетики (Москва и Бишкек заключили договор о строительстве ГЭС, который позже был расторгнут по инициативе киргизской стороны — прим. ИА REGNUM ) и добычи золота. Эксперт напомнил, что два самых крупных месторождения — «Кумтор» в Иссык-Кульской области и «Джеруй» в Таласской разрабатываются канадскими и российскими инвесторами.

«Китайский бизнес в Киргизии сталкивается с гораздо меньшими препятствиями, чем те же самые канадские и российские инвесторы. Причина проста — КНР подсадила Киргизию на финансовую иглу. Пекин выдает кредиты, строит дороги и охотно дает деньги в долг. Пекин затягивает удавку на шее Бишкека, который слепо берет подарки, не задумываясь над тем, что долги рано или поздно придется возвращать», — отмечает Сариев.

Он уверен, что при нынешней политике Бишкека «возвращать» деньги Китаю будут «дети и внуки нынешнего молодого поколения киргизстанцев».

«Не удивляйтесь тому, что работу других инвесторов рассматривают «под лупой» и находят любой повод, чтобы потребовать компенсаций за якобы нанесенный вред экологии или другие неподтвержденные нарушения. А китайским компаниям все будет сходить с рук», — отметил аналитик.

Подводя итоги, политолог подчеркнул, что слухи о передаче права добычи золота на «Джеруе» — очередной удар по одному из кандидатов в президенты Киргизии.

«Если после выборов переговоры между россиянами и китайцами продолжатся — это будет иметь гораздо больший вес, чем сейчас. В Киргизии идет ожесточенная борьба за кресло президента. И соперники выискивают любые поводы, чтобы дискредитировать своих оппонентов», — добавляет Сариев.