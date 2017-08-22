Новосибирск, 23 августа, 2017, 02:26 — ИА Регнум. События вокруг сибирского озера Сладкое, связанные с информацией о его передаче Казахстану, вызвали бурю негодования в СМИ и соцсетях. При этом само начало истории не предвещало беды — на официальном сайте администрации Купинского района Новосибирской области появилось бодрое сообщение о том, что «Озеро Сладкое теперь в Казахстане!». Тон заявления, больше похожего на информацию для внутреннего пользования, уже насторожил бдительных граждан, обративших внимание и на то, что никаких объяснений причин и условий передачи озера названо не было. Ситуацию анализирует корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

Петр Кончаловский. Вечер. Пейзаж с озером. 1939

Взрыв негодования привел к тому, что заявление было удалено с сайта, но, разумеется, не исчезло из интернета бесследно. Подобное развитие событий лишь укрепило сомневающихся в подозрениях, что озеро Казахстану просто подарили. Тема начала активнейше развиваться. Масла в огонь подливали цитируемые прессой заявления чиновников наподобие того, что озеро Сладкое ничего особенного собой не представляет, совершенно бесполезно, и вообще не велика потеря.

В дело включились новосибирские власти, поясняющие, что повода для волнений нет, озеро — российское, как и прежде. Районная же администрация отмалчивается, ее глава (со ссылкой на которого СМИ приводят то самое заявление под грифом «не большая потеря») — в отпуске, заместитель по телефону оказывается недоступен.

Так есть ли повод для волнений? Читайте в статье: Вечная российская безнадёга. Как из России утекало озеро Сладкое

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