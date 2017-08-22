Киев, 23 августа, 2017, 01:42 — ИА Регнум. В 2015 году в добыче газа Украина поставил антирекорд десятилетия, добыв 17,4 млрд кубометров газа. Это наименьший показатель за указанный период. Негативное влияние на ситуацию оказывает уход из страны американской нефтегазовой корпорации Chevron Corp. и англо-голландской Royal Dutch Shell. И тем не менее в начале текущего месяца Европейский инвестиционный банк объявил о желании вложить в газодобычу Украины 37 млн евро. Эту и другие новости газодобывающей отрасли Украины обсуждает в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Есть и еще один обращающий на себя внимание показатель. Последовательно, начиная с 90-х годов, Украина снижает внутренне потребление газа. Темпы сокращения довольно заметные и только за прошлый год составили 5%. А годом ранее, в 2015-м, потребление газа снилизось на 21% и составило 33,727 млрд кубометров. При этом в 2005-м эта цифра равнялась 76,4 млрд кубометров, в 2008-м — уже 66,3, а в 2012 году — 50,357.

На сегодняшний день Украина занимает четвертое место по запасам сланцевого газа в Европе (по данным Управления по энергетической информации минэнерго США, Киев располагает 128 трлн кубометров этого ресурса). А «Нафтогаз», как утверждает главный коммерческий директор компании, увеличил добычу газа на треть за истекшие полгода и стремится к полному отказу от газового импорта к 2020 году. По мнению представителя «Нафтогаза», это должно привести не только к снижению цен на газ, но и к росту ВВП на 5−6%.

Каков фон, на котором делаются подобные прогнозы, читайте в статье: Газовая лихорадка: как Украина избавляется от импорта голубого топлива

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