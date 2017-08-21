Комрат, Молдавия, 21 августа, 2017, 19:02 — ИА Регнум. «Обретение государственности стало главным событием в истории нашего многонационального народа», — заявил председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса в обращении по случаю 27-ой годовщины провозглашения независимой Гагаузской Республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Гагаузской республики

«Мы создали политическую систему, открытое гражданское общество, в сложнейших условиях выработали собственную стратегию жизни и развития. Это и позволило достойно выдержать все испытания, отразить атаки молдавских волонтеров, продолжить строительство свободной, демократической Гагаузии», — отметил председатель гагаузского парламента.

По случаю праздничной даты в Комрате провели конференцию, автопробег и торжественное собрание. Президент Молдавии Игорь Додон, обещавший отпраздновать этот день с гагаузами, приехал лишь поздно вечером на концерт.

Зато на торжественном собрании присутствовали послы России, Турции и США. «До сегодняшнего дня не было такого, чтобы на наш праздник прибыло такое количество высоких международных гостей. Молдова никогда не хотела, чтобы мы радовались этому дню. Мы строили Гагаузскую республику всем народом, и не сделай мы этого, не было бы сегодня автономии», — заявил первый и единственный президент Гагаузской Республики Степан Топал.

«Мы были под румынской властью много лет, и следы их палок до сих пор у нас в памяти. Поэтому мы решили основать Гагаузскую республику, показать свой путь. Молдова не стала гарантом [исполнения закона об автономии]. Все эти годы наш статус не укреплялся, как у автономий в Европе, а наоборот — его серьезно снизили», — приводит комратское издание «Гагауз-инфо» слова экс-спикера Верховного совета Гагаузской республики Михаила Кендигеляна.

«Провозгласив Гагаузскую Республику, наши отцы и деды сделали первый шаг к обретению автономии, — заявила в свою очередь башкан Гагаузии Ирина Влах. — Они поставили жирный крест на планах унионистов по так называемому «воссоединению» Бессарабии с соседним государством. Именно поэтому 19 августа 1990 года вызывает такое негодование у праворадикальных политиков в Молдове».

Начатая три десятилетия назад борьба, по словам Влах, все еще продолжается, потому что в Кишиневе и сегодня влиятельны силы, выступающие за объединение с Румынией. «Открытые сторонники «унионизма» избирались в парламент, возглавляли министерства, делегировались на посольские должности. Это политическая реальность нашей страны, с которой мы никогда не смиримся. Республика Молдова — это наш общий дом. И мы хотим жить в независимом, внеблоковом государстве, укреплять дружественные связи с соседними странами. Но не ценой уступок государственного суверенитета», — добавила башкан.

По словам председателя движения «Единая Гагаузия», депутата парламента Молдавии Федора Гагауза, провозглашение гагаузской независимости в 1990 году стало самым смелым шагом в современной истории борьбы гагаузов за свои права. «Гагаузский народ достойно показал себя в критический момент и достиг своих целей мирными средствами, хотя и пришлось на этом пути пойти на значительные уступки, согласиться на компромиссы ради общественного спокойствия и сохранения целостности Республики Молдова», — отметил Гагауз.

Он подчеркнул, что население Гагаузии «сумело использовать провозглашение своей республики не во вред, не на распад Молдовы, а во имя ее сохранения», став якорем, не допустившим объединения Молдавии с Румынией.

С праздником гагаузов поздравил и президент Приднестровья Вадим Красносельский. В его послании говорится, что 19 августа 1990 года в Комрате был сделан важный шаг на пути к «формированию автономных институтов гагаузской государственной власти и единения всего гагаузского общества в борьбе за свою свободу и независимость».

Справка ИА REGNUM :

19 августа 1990 года на I Съезде народных депутатов юга Молдавской ССР была провозглашена Гагаузская Республика, в то время как «Республика Молдова» появилась только 27 августа 1991 года. Власти Молдавии попытались силой подавить гагаузское движение за национальную независимость и направили в Гагаузию автоколонны с активистами Народного фронта Молдавии и «волонтеров» из Румынии в сопровождении отрядов милиции. «Поход на Гагаузию» возглавил премьер-министр Молдавии Мирча Друк — один из лидеров Народного фронта Молдавии. Акция повлекла за собой жертвы среди населения Гагаузии. Эскалации конфликта удалось избежать благодаря вмешательству частей Вооруженных сил СССР и добровольцев из Приднестровской Молдавской Республики.

Просуществовав в качестве независимого государства 4 года, в 1994 году Гагаузия отказалась от курса на независимость, согласившись на статус автономии в составе Молдавии. При этом положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня «обычного молдавского района».