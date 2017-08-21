Калуга, 21 августа, 2017, 18:27 — ИА Регнум. 222 детских сада и школы, а также 33 профессиональные образовательные организации и 13 вузов будут работать в новом учебном году в Калужской области. Об этом 21 августа заявил журналистам, выступая со своим докладом «Система образования Калужской области в 2016/2017 учебном году», министр образования и науки региона Александр Аникеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Детский сад

По его словам, в новом году в регионе продолжится работа по открытию новых специальностей, входящих в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда. Так, в новом учебном году студенты Калужского колледжа сервиса и дизайна начнут обучение по специальности «Технология парикмахерского искусства». Кроме того, в Калужском колледже питания и услуг, Обнинском колледже технологий и услуг, Сосенском политехническом техникуме, Колледже транспорта и сервиса города Сухиничи начнется обучение по профессии «Повар-кондитер».

Престиж рабочих профессий в Калужской области позволит повысить дальнейшее развитие движения WorldSkills Russia в регионе. Так, с 9 по 13 октября 2017 года состоится второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В нем примут участие студенты профобразования. Оценивать работу будут более 100 независимых экспертов, в том числе 17 главных экспертов движения WorldSkills Russia. Кроме того, в рамках чемпионата пройдет региональный отборочный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью.

Напомним, в 2017/2018 учебном году детские сады в калужском регионе планируют посещать 49,5 тысяч детей, школы — около 104 тысяч человек, из которых примерно 11 700 — первоклассников. В системе среднего профобразования начнут обучение 16 097 студентов, из них 4085 первокурсников, а в вузах области — 23 774 студента.

В новом учебном году в дополнение к 237 существующим маршрутам школьных автобусов планируется открыть 17 новых и продлить 30 действующих. Ежедневный суммарный пробег школьных автобусов составляет более 26 тысяч км. К месту учебы ежедневно перевозится 9262 учащихся, в том числе для занятий в спортивных секциях.