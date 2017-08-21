Киев, 21 августа, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Украинское правительство продолжает повышать цены на горячую воду и газ, стоимость которого за последние три года для населения и так выросла почти в 10 раз. Тем не менее уровень цинизма по отношению к украинцам превзошло ПАО «Киевэнерго» (контролируется украинским олигархом Ринатом Ахметовым).

Маяковский В. Украинцев и русских клич один...1920

Сегодня, 21 августа, некоторые жители Киева получили шокирующие платежки за горячее водоснабжение.

Так, «Киевэнерго» самостоятельно вписало в платежки жителям Киево-Святошинского района столицы показания счетчиков за якобы потребленную в июле горячую воду. При этом компания с начала лета 2017 года отключила в домах горячее водоснабжение.

«Мне сегодня пришла платежка от «Киевэнерго» за июль 2017 года. Несмотря на то, что в нашем доме горячей воды нет с июня, мне впервые насчитали долг в 205 грн (8 долл). Хотят, чтобы я оплатила 2,4 куб м горячей воды, которую мне не поставляли! Выдуманные показания счетчика горячей воды фирма сама вписала в платежку. Воду мы давно греем бойлером. Я звонила в компанию по телефону и на «горячую линию», но там даже трубку не поднимают. Я платить ничего не буду, это беспредел», — жалуется киевлянка Марина.

Примечательно, что на прошлой неделе украинский олигарх Ахметов приобрел блокирующие пакеты акций ПАО «Киевэнерго», ПАО «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Донецкоблэнерго». 25%-ые пакеты энергокомпаний обошлись в 1,343 млрд грн (52,7 млн долл).

В свою очередь, пресс-служба «Киевэнерго» подтверждала, что с начала лета 2017 года отключала многих потребителей от горячего водоснабжения под предлогом проведения гидравлических испытаний.

«Готовясь к следующему отопительному сезону, ПАО «КИЕВЭНЕРГО», по согласованию городских властей, продолжает гидравлические испытания столичных теплосетей, находящихся в зоне ответственности компании… Согласно графиков проведения, с 8 августа по 15 августа в результате гидравлических испытаний горячее водоснабжение временно прекращено для 868 жилых домов, 15 лечебных учреждений, 40 школ, 223 ведомств в Деснянском районе; 492 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 23 школ, 156 ведомств в Днепровском районе; 158 жилых домов, 9 лечебных учреждений, 5 школ, 152 ведомств в Шевченковском районе; 4 жилых домов, 1 лечебного учреждения, 1 школы, 2 ведомств в Соломенском районе», — говорилось в сообщении компании от 11 августа.

Подобные «гидравлические испытания» компания проводит с начала лета, регулярно отключая сотни тысяч потребителей столицы от горячего водоснабжения.

Кроме того, не снижает обороты проводимых «реформ» и украинское правительство, которое с 26 июля повысило тарифы на горячее водоснабжение, а с 1 сентября анонсировало повышение цен на газ для промышленности. Так, за 1 м3 горячей воды украинцам придется выложить 84,45 грн или 3,3 долл. (предыдущий тариф — 83,10 грн или 3,2 долл./м3), а цена на газ промышленным потребителям вырастет до 7 921,2 грн (310 долл.) за тысячу кубометров (рост на 6,7% или 500,4 грн с НДС). Примечательно, что с мая 2017 года Украина закупает природный газ на западной границе по цене $208,38 за 1 тысячу кубометров.

«Тарифы на горячее водоснабжение:

При наличии полотенцесушилок, подключенных к системам и горячего водоснабжения, — 84,45 грн /м 3 (предыдущий тариф — 83,10 грн /м 3 )

(предыдущий тариф — 83,10 грн /м ) При отсутствии полотенцесушилок — 78,08 грн /м3 (предыдущий тариф — 76,71 грн /м3)

Указанные тарифы распространяются на услуги горячего водоснабжения и централизованного отопления, потребленные с 26 июля 2017 года», — сообщили в Киевэнерго.

Рост цен на газ с 1 сентября подтвердила сегодня, 21 августа, пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября 2017 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом. По сравнению с ценами на август этого года, в сентябре 2017 года цены увеличены на 6,3−6,7%», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, цена голубого топлива, отпускаемого промышленным потребителям на условиях предоплаты, вырастет до 7 921 грн (310 долл.) за тысячу кубометров (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствуя долгов перед компанией, и для 100% «дочек» НАК. Для остальных покупателей цена в следующем месяце возрастет на 6,3% (на 518,4 грн или на 20 долл) — до 8 749,2 грн (343 долл) за тыс. куб. м (с НДС).

В то же время «Нафтогаз» просит министерство энергетики и угольной промышленности Украины обнародовать цену на газ для населения на отопительный сезон 2017−2018 гг. Как объясняют в НАК, публикация официальной цены необходима для начала договорной работы с теплоснабжающими организациями. В частности, заключение новых договоров с более чем тысячей поставщиков тепла на новый отопительный сезон начинается в июле, что позволяет избежать задержек с поставками газа в начале отопительного сезона.

«Цены на газ для населения не зависят от расчетов или желания «Нафтогаза». Мы должны применять цену реализации газа, определенную постановлением Кабинета министров №187. Согласно этому документу, цену на газ на следующий сезон должно рассчитывать и публиковать Минэнергоугля до 1 июля. Мы просим министерство опубликовать эту цифру как можно быстрее, чтобы все поставщики тепла успели заключить договоры и вовремя начать отопительный сезон», — сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

В НАК отметили, что компания рассчитывает свои плановые показатели, используя формулу, заложенную в постановлении Кабмина №187, и не имеет юридических оснований для пересмотра утвержденного правительством финансового плана до изменения этого постановления. Кроме того, компания не имеет возможности сформировать и подать в Кабмин проекты финансовых планов «Нафтогаза» и предприятий группы на 2018 год. «Официальное обнародование министерством этого показателя важно для своевременного начала отопительного сезона в Украине», — напоминают в «Нафтогазе».

В свою очередь, 17 августа народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский упрекнул премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в том, что вместо снижения цен на газ премьер обещает больше не поднимать тарифы.

«Вместо того, чтобы говорить, что цены на газ не будут повышаться, надо ее снижать, цену на газ для населения. Потому что те тарифы, которое установило наше доблестное правительство, они непомерным грузом ложатся на каждого украинца. Цены на газ, на электроэнергию, на воду, на другие услуги ЖКХ нужно снижать для того, чтобы это было по карману простому украинцу. Говорить об этом как о какой-то победе, что цены дальше повышать не будем, уже три шкуры с вас содрали и четвертую драть не будем. Это никуда не годится», — сказал Новинский.

Как сообщалось, 17 августа 2017 года премьер-министр Гройсман заявил, что правительство не поддерживает идею повышения тарифов на газ для населения и теплокоммунэнерго в новом отопительном сезоне. «Правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в стране на новый отопительный сезон», — сказал Гройсман.

Напомним, с 1 октября 2015 года на Украине отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени «Нафтогаз Украины» поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях. Ранее в НАК сообщали, что проведенные в соответствии с нормами постановления Кабинета министров №187 от 22 марта вынуждают повысить цены на газ, отпускаемый «Нафтогаз Украины» в рамках специальных обязательств (PSO) с 1 октября на 19% — до 5873 грн (230 долл.) за 1 тыс. куб. м (без НДС).