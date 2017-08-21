Чебоксары, 21 августа, 2017, 18:06 — ИА Регнум. В Чувашии врачи и надзорные органы предупреждают об опасных игрушках и ответственности взрослых за жизнь и здоровье детей. В детские больницы нередко попадают дети, проглотившие маленькие детали игрушек — у одного пациента, к примеру, было извлечено из желудка 20 магнитных шариков. Вопиющий случай из-за отсутствия контроля произошёл в детском саду в Чебоксарах: двое трёхлетних детей ушли из учреждения, их обнаружили спустя почти час в парке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Детская площадка

В Минздраве республики отмечают, что за лето участилось количество несчастных случаев детского травматизма. Есть среди них и шокирующие. К примеру, девятилетний мальчик зажал в руке взорвавшуюся петарду — в результате он остался без трех пальцев на руке. Ещё один пример: трёхлетний малыш сунул руку в мясорубку — кисть удалось спасти, но ребенок остался без половины указательного пальца. Беспокойство у врачей вызывают и детские игрушки — в частности, магнитный конструктор (неокуб). Уже известно много случаев, когда маленькие дети глотали шарики, а потом попадали на операционный стол. Чувашия не стала исключением. В хирургическом отделении Республиканской детской клинической больницы с начала года проведены две операции по извлечению из брюшной полости магнитных элементов конструктора под рентгенконтролем. В частности, трёхлетний малыш проглотил 20 таких магнитных шариков.

«Насколько беспечны были родители, которые дали ребенку поиграть в такие опасные игрушки. И если бы не оперативная помощь хирургов, последствия были бы плачевными», — говорят в Минздраве Чувашии.

О вопиющем случае отсутствия контроля за детьми сообщила сегодня, 21 августа, прокуратура Чувашии. Из детского сада в Чебоксарах самовольно ушли двое трёхлетних детей. Инцидент произошёл 26 июля.

«Во время прогулки в 17:10 часов двое воспитанников, оставшиеся без присмотра воспитателей, самовольно покинули территорию детского сада. Их обнаружили в 18:00 часов на территории парка Победы», — говорят в надзорном ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что в детском саду отсутствовал должный контроль за работой воспитателей. В адрес начальника управления образования администрации Чебоксар внесено представление об устранении нарушений закона об образовании, недопущении их впредь и привлечении заведующей детсада к дисциплинарной ответственности.

Между тем, СУСКР по Чувашии в очередной раз напоминает об уголовной ответственности взрослых за жизнь и здоровье детей, летом это особенно касается купания в водоёмах. Последнее ЧП произошло 31 июля в Чебоксарском районе, на пруду у деревни Таушкасы. По предварительным данным следственного комитета, 17-летний чебоксарец вместе со своим отцом, подругой и их знакомым катались на моторной лодке. В ходе выполнения маневра несовершеннолетний не удержался на борту и упал в воду. Его тело было обнаружено 2 августа водолазами. Ранее трагедия произошла 3 июля неподалеку от деревни Анаткасы Аликовского района.

«Девятилетний мальчик, не умея плавать, в отсутствие поблизости взрослых зашёл в пруд и захлебнулся. Тело ребенка было обнаружено в десяти метрах от берега — место для купания здесь не предусмотрено», — сказал Олег Дмитриев.

Напомним, в апреле утонул двухлетний мальчик. Трагедия произошла у деревни Яншихово Батыревского района. «Мальчик, оказавшись без присмотра взрослых, играл вместе со своими старшими сестрами в возрасте 5 и 6 лет у речки Азау, имеющей сильное течение и протекающей на расстоянии около 100−150 метров от дома их бабушки, расположенного на окраине населенного пункта. По предварительным данным, подойдя к водоему, он поскользнулся, упал в воду и захлебнулся. Тело ребенка было обнаружено спустя несколько часов», — отметили в следственном управлении.