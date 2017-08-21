Майкоп, 21 августа, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин представил на рассмотрение Государственного совета — Хасэ Адыгеи кандидатуры для избрания на должность главы региона. Как отмечает пресс-служба администрации президента РФ, это было сделано в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Adygheya.ru Здание Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

В числе кандидатов для избрания на должность главы Республики Адыгея: Кумпилов Мурат Каральбиевич — временно исполняющий обязанности главы Республики Адыгея; Лобода Александр Павлович — председатель комитета Государственного совета — Хасэ Республики Адыгея по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления; Пшизов Шамсудин Пшимафович — генеральный директор открытого акционерного общества «ЗАРЕМ».