Калуга, 21 августа, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Порядка 102,79 млн рублей взыскано с должников за электроэнергию филиалом «Калугаэнерго» за семь месяцев 2017 года, сообщила 21 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

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По ее словам, из этой суммы 50,98 млн взыскано в результате претензионно-исковой работы, 51,81 млн рублей удержано по 68 исполнительным производствам в ходе совместной работы с финансово-кредитными учреждениями и службой судебных приставов-исполнителей.

Между тем на 1 августа просроченная дебиторская задолженность потребителей перед филиалом «Калугаэнерго» составляет 325 млн рублей. Просроченная дебиторская задолженность охвачена претензионно-исковой работой.

Самый крупный долг за транспорт электроэнергии — более 137 млн рублей — накоплен АО «Оборонэнергосбыт». По данному должнику на всю сумму задолженности ведется исполнительное производство.

Филиалом «Калугаэнерго» ежемесячно пополняется список потребителей услуг по передаче электроэнергии, которые, согласно постановлению Правительства России, обязаны предоставить сетевой организации обеспечение исполнения своих обязательств в виде банковской, муниципальной или государственной гарантии. Так, уведомления о необходимости предоставления гарантии уже направлены в адрес предприятия «Водоканал» города Белоусово (задолженность 1,2 млн рублей) и предприятия «Ермолинские тепловые сети"(задолженность 1,2 млн рублей).

«Основная часть средств, полученных за оказанные услуги по передаче электроэнергии, идет на реализацию программ по модернизации и ремонту энергообъектов, повышение надежности электроснабжения потребителей. Долги не только наносят ощутимый финансовый урон энергокомпании, но и ставят под угрозу надежность электроснабжения и, особенно, в условиях предстоящего зимнего максимума нагрузок», — сказала Наталья Копоня.

Напомним, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их преступлением и рассматривать как хищения.