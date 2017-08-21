Ляшко: Пограничники должны стрелять в Саакашвили, если он сунется в страну
Киев, 21 августа, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские пограничники должны открыть огонь на поражение, если бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и бывший украинский гражданин Михаил Саакашвили попытается пересечь украинскую границу. Об этом Ляшко написал на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 21 августа.
«Только враги Украины или лохи могут повестись на истеричные призыв Саакашвили помочь ему прорвать украинскую границу… Саакашвили недоволен решением своего кореша Порошенко забрать у него паспорт, который он незаконно получил?! Нанимай лучших адвокатов и иди судись! Но границы моей страны — священные, неприкасаемые и на замке! Поэтому обращаюсь к нашим героическим пограничникам: без всякого колебания стрелять на поражение против каждого, кто прорывает границу», — пишет Ляшко.
Кроме того, политик считает, что Саакашвили не уважает государственность, независимость и суверенитет Украины.
Напомним, 26 июля Миграционная служба Украины сообщила о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. Данное решение было обосновано тем, что экс-губернатор предоставил недостоверные данные при подаче документов на получение в гражданство Украины.
По утверждениям самого Саакашвили, его лишили гражданства незаконно по инициативе администрации президента Украины, использовав при этом подложные документы.
В настоящее время Михаил Саакашвили находится в поездке по странам Евросоюза и уже посетил Польшу, Литву и Венгрию. По словам экс-губернатора, границы стран ЕС он пересекает с паспортом гражданина Украины.
14 августа Саакашвили заявил о намерении озвучить «план возвращения Украины украинцам».