Киев, 21 августа, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские пограничники должны открыть огонь на поражение, если бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и бывший украинский гражданин Михаил Саакашвили попытается пересечь украинскую границу. Об этом Ляшко написал на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 21 августа.

(сс) Олег Мосьондз Олег Ляшко

«Только враги Украины или лохи могут повестись на истеричные призыв Саакашвили помочь ему прорвать украинскую границу… Саакашвили недоволен решением своего кореша Порошенко забрать у него паспорт, который он незаконно получил?! Нанимай лучших адвокатов и иди судись! Но границы моей страны — священные, неприкасаемые и на замке! Поэтому обращаюсь к нашим героическим пограничникам: без всякого колебания стрелять на поражение против каждого, кто прорывает границу», — пишет Ляшко.

Кроме того, политик считает, что Саакашвили не уважает государственность, независимость и суверенитет Украины.

Напомним, 26 июля Миграционная служба Украины сообщила о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. Данное решение было обосновано тем, что экс-губернатор предоставил недостоверные данные при подаче документов на получение в гражданство Украины.

По утверждениям самого Саакашвили, его лишили гражданства незаконно по инициативе администрации президента Украины, использовав при этом подложные документы.

В настоящее время Михаил Саакашвили находится в поездке по странам Евросоюза и уже посетил Польшу, Литву и Венгрию. По словам экс-губернатора, границы стран ЕС он пересекает с паспортом гражданина Украины.

14 августа Саакашвили заявил о намерении озвучить «план возвращения Украины украинцам».