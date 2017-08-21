Ярославль, 21 августа, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Известный в Ярославле бизнесмен не заплатил 32 млн рублей налогов, после чего по решению суда он должен был выплатить эту сумму в качестве причиненного ущерба бюджету РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в службе судебных приставов.

Bmwland.ru У ярославского бизнесмена арестовали иномарку премиум-класса

По нашим данным, речь идет о хозяине популярного ночного клуба Владимире Голубеве. Взыскание судебные приставы-исполнители начали с ареста принадлежащего должнику автомобиля премиум-класса BMW 760 Li. В присутствии предпринимателя автомобиль был арестован и изъят с использованием эвакуатора.

В случае, если столь крупная сумма задолженности не будет погашена должником, в ближайшее время будет привлечен специалист для оценки транспортного средства, после чего автомобиль будет передан на реализацию в счет погашения долга.