Пермь, 21 августа, 2017, 17:35 — ИА Регнум. В Пермском крае озвучили результаты экспертизы крупнейшего проблемного жилого комплекса в сфере долевого строительства — домов Первого пермского микрорайона в селе Лобаново. Обследование проводилось по поручению врио губернатора Максима Решетникова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минстрое.

Долгострой

Детально-инструментальному техническому обследованию строительных конструкций по объекту капитального строительства: «Первый этап строительства при комплексном освоении участка с. Лобаново в целях жилищного строительства (группа малоэтажных домов экономического класса)» подвергли все 12 трёхэтажных домов микрорайона, которые находятся в разной степени готовности. Большинство можно признать пригодными для проживания, но только в том случае, когда будут исправлены все дефекты. Один дом, указанный в отчёте по результатам обследования под номером два, подлежит сносу. Как следует из отчёта, у этого здания в аварийном состоянии находятся свайные фундаменты, колонны, плиты междуэтажных перекрытий и покрытия и наружные стены. Общее состояние дома также признано аварийным.

При этом остальные 11 домов признаны вполне пригодными для достройки. По оценке экспертов, водопроводные и канализационные коммуникации и газоснабжение готовы на 90%. Электросети смонтированы полностью. Однако в микрорайоне полностью отсутствуют очистные сооружения, водонапорная станция. Также необходимы сооружения для осушения территории и отвода дренажных вод.

На объектах специалисты выявили, в частности, черную плесень из-за избыточной влажности стен и воздуха, отсутствие части кладки или плит, отсутствие железобетонной перемычки над окном, в стенах и перегородках — сквозные трещины, кладку вентиляционных шахт без армирования, отсутствие ручек для открывания на окнах и балконных дверях, разрушение железобетонной плиты в техническом подполье из-за затопления, коррозию металлических конструкций балконов, неровную кладку межквартирных перегородок и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году «КамСтройИнвест» получил разрешение на строительство. На первом этапе предполагалось возвести 12 трехэтажных домов на 515 квартир эконом-класса. Однако работы откладывались, а впоследствии (в 2015 году) были заморожены из-за финансовых трудностей. Более 280 семей оказались в сложной ситуации — большинство из них вложили в покупку жилья все свои средства, взяли ипотеку или использовали материнский капитал.

Следственные органы МВД в 2017 году возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, а в начале августа Арбитражный суд Пермского края признал компанию-застройщика банкротом.

Дольщики проводили неоднократные акции в защиту своих жилищных интересов. Дольщикам было предложено два варианта: либо создавать ЖСК, либо дома пойдут с молотка. На заседании краевого правительства 17 мая глава минстроя Михаил Сюткин предложил поддержать социальными выплатами дольщиков, которые входят в льготную категорию граждан, предусмотренную федеральным законодательством. Из более чем 1300 семей такую меру поддержки обещали лишь около 200. Врио губернатора Максим Решетников поручил проработать поддержку всех обманутых дольщиков, которые не могут позволить себе достройку жилья.

В настоящее время краевой законопроект о мерах поддержки обманутых дольщиков содержит ряд норм, согласно которым субсидии будут выделены гражданам, дома которых достроены на основании документации, прошедшей государственную экспертизу. Предлагаемый к принятию закон носит адресный характер, так как направлен на предоставление мер поддержки конкретному гражданину с учетом его социального статуса и материального положения. Ранее действующее нормативные акты, направленные на решение вопросов обманутых дольщиков, носили точечный характер, решали либо вопросы достройки домов, либо были направлены на восстановление имущественных прав граждан.

По данным минстроя Прикамья, в настоящее время в Пермском крае 17 «проблемных объектов». Из них восемь достраиваются самостоятельно застройщиками. Данные организации не являются банкротами, соответственно в настоящий момент оснований на привлечение средств из краевого бюджета на достройку этих объектов нет. Застройщики остальных девяти домов на сегодняшний день признаны банкротами. Из них шесть уже соответствуют тем признакам, которые необходимы для реализации финансирования в рамках законопроекта.