Орел, 21 августа, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области раскритиковал подчиненных в связи с отключением электричества в школах за неуплату. Тема обсуждалась на совещании 21 августа.

Вадим Кондратьев Рубильник

Однако предметом критики стал не столько сам факт отключения электроэнергии, сколько то, что информация об этом появилась в СМИ.

«Чтобы я больше такого не слышал, что энергетики отключат какую-то школу от электричества. Мы этого не допустим никогда. Перед тем как выкладывать это в эфире СМИ, подумайте в следующий раз», — цитируют Потомского «Орловские новости».

"Это не частная лавка, это социальные объекты. По сравнению с другими регионами, у нас по задолженности не все так плохо. Долги у нас каждый год снижаются», — продолжил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа «Орловский энергосбыт» (главой компании является депутат облсовета) распространил информацию о высоком уровне задолженности целого ряда учреждений социальной сферы в нескольких районах Орловской области.

В частности, отмечалось, что после окончания учебного года из-за долгов был введен режим ограничения для 28 школ. При этом, предупредили в компании, если долги погашены не будут, то 1 сентября эти школы встретят без света.

Всего на 1 августа долг предприятий бюджетной сферы Орловской области составлял 51 млн рублей, 48 млн из этой суммы — просроченная задолженность. Сумма долгов коммунальщиков на 1 августа составляла 71 млн рублей, а долги УК на 1 июля достигли почти 190 млн рублей. Эта сумма, кстати, меньше совокупного долга населения региона, который на ту же дату составлял 137 млн рублей.

На совещании в облправительстве сегодня также была озвучена общая сумма долга предприятий ЖКХ и бюджетных учреждений перед ресурсоснабжающими организациями. На 1 августа долг составил 750 млн рублей, в том числе: за газ — 297 млн рублей, за тепловую энергию — 300 млн рублей, за электроэнергию — 253 млн рублей.

Между тем, уже с октября для энергетиков существенно упростится процедура отключения от поставок электроэнергии должников. Подачу электричества можно будет прекращать уже после первого уведомления, при любом размере задолженности, а главное — у всех типов потребителей. Под действие закона попадают, в том числе, и жизнеобеспечивающие предприятия. Таким образом, с октября в зоне риска оказываются коммунальные службы, управляющие компании, транспортные предприятия, социальные учреждения.