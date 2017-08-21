Кто и когда ответит за американский и челябинский беспределы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 августа, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- «Липа и бред»: посольство США ограничило выдачу виз гражданам РФ;
- Небезопасный отдых: Роспотребнадзор выявил нарушения в большинстве детских лагерей;
- Отсутствие денег: в России снижается производительность труда;
- Челябинский беспредел: провайдер заблокировал сайт ИА REGNUM после статьи о госзакупках;
- Проехал — плати: правительство РФ ввело плату за проезд на двух участках трассы М-4 «Дон».