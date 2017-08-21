Ярославль, 21 августа, 2017, 17:25 — ИА Регнум. 21 августа в Мышкинском, Углическом и Гаврилов-Ямском районах Ярославской области установился 5-й, наивысший класс пожарной опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управление МЧС по Ярославской области.

Pixabay.com Огонь

МЧС получило данные от Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Еще сегодня утром все было нормально. А после обеда приходит предупреждение от синоптиков о том, что в трех районах наивысший уровень пожарной опасности. А в ближайшие два дня такой класс опасности распространится на всей территории области. Мы не можем запретить посещать леса, но настоятельно рекомендуем этого не делать. При такой сухой погоде даже после ружейного выстрела выпавший патрон может воспламенить траву», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ярославского управления МСЧ Вера Павлова.

Жаркая и сухая погода способствует вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, увеличение гибели людей на водных объектах.

В сложившейся обстановке жителей региона спасатели просят уделить повышенное внимание мерам противопожарной безопасности, соблюдать правила безопасности на водных объектах. Пока крупных пожаров в Ярославской области этим летом зафиксировано не было.