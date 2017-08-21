Луганск, 21 августа, 2017, 17:20 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике благодаря введению внешнего управления на угольных предприятиях Краснодона и Краснодонского района удалось сохранить в регионе более 10 тысяч рабочих мест. Об этом сегодня, 21 августа, сообщил заместитель главы местной горрайадминистрации Владимир Шавлай.

Coal-kuzbass.ru Уголь

Закон о налоговых нерезидентах предусматривает введение государственного управления через назначение временной администрации в отношении работающих в республике бизнес-структур-нерезидентов, которые до 1 марта 2017 года не заключили договор с налоговыми агентами ЛНР, предусматривающий уплату в бюджет республики налогов, сборов и других обязательных платежей. В числе предприятий, на которых было введено внешнее управление, «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит».

"Без введения внешнего управления угольным предприятиям Краснодона и Краснодонского района было бы не выжить, многие из них просто перестали бы существовать», — отметил Шавлай.

Читайте также: Украинский олигарх Ахметов препятствует налаживанию экспорта из ДНР

Чиновник сообщил, что на предприятиях региона, вошедших в состав ЗАО «Внешторгсервис», работает более 10 тысяч сотрудников.

«Сокращений на предприятиях не было и не предвидится, все рабочие места сохранены, производственный процесс продолжается. Работники своевременно получают зарплату, видят стабильность. Зарплаты сохранены в прежних объемах, за июль люди получили деньги. Так что горняки имеют возможность нормально подготовиться к празднованию Дня шахтера», — рассказал замглавы горрайадминистрации.

Он отметил, что, в частности, для шахтеров и их детей проведена полномасштабная оздоровительная кампания.

«Более 150 детей сотрудников «Внешторгсервиса» при поддержке Совета министров и «Мира Луганщине» смогли отдохнуть за пределами Республики, в Российской Федерации. Для части детей отдых еще продолжается. Это оздоровительные учреждения Подмосковья, Краснодарского края, Свердловской и Астраханской областей. Положительная динамика есть. Введение внешнего управления помогло сохранить наши угольные предприятия. Люди это видят и понимают», — подчеркнул замглавы администрации Краснодона и Краснодонского района.

Стоит отметить, что внешнее управление не позволяет вывести предприятия в ДНР и ЛНР на полную мощность из-за блокады с украинской стороны и отсутствия рынков сбыта для различной продукции.

Читайте также: Угольные предприятия ЛНР увеличили налоговые платежи