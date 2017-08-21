Красноярск, 21 августа, 2017, 15:03 — ИА Регнум. В Красноярске по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, ведётся устранение последствий ливня. На шести городских улицах: Алексеева, 78-й Добровольческой бригады, Шумяцкого, Урванцева, Лесопильщиков и на участке в районе рынка «КрасТЭЦ» по-прежнему продолжает работать откачивающая техника.

Фото администрации Красноярска На шести улицах Красноярска продолжают устранять последствия ливня

Как сообщает департамент информационной политики администрации Красноярска, устранение последствий ливня ведётся в 42 домах в частном секторе Железнодорожного и Центрального районов. Комиссии, куда входят специалисты управления социальной защиты населения района, центров социального обслуживания, сотрудники управления ГО и ЧС, департамента городского хозяйства и районных отделов ЖКХ обходят всех пострадавших. Красноярцам, которые в результате чрезвычайной ситуации частично или полностью утратили имущество первой необходимости, помогают составить заявления на получение материальной помощи из резервного фонда города.

Комиссии начали работать и в многоквартирных домах, где было допущено подтопление. По последним данным, в городе насчитывается 193 таких дома. На очередное заседание штаба, по поручению мэра Красноярска Эдхама Акбулатова, были приглашены представители всех 13 управляющих компаний, обслуживающих данные дома. Руководитель каждой отчитался о том, какие меры предпринимаются для устранения последствий ливня, каким образом жителям планируется компенсировать ущерб. Напомним, что красноярцам будет оказано всестороннее содействие в проведении претензионной работы по отношению к управляющим организациям, которые не обеспечили надлежащее состояние жилых домов и допустили подтопления подвалов и крыш, что привело к порче имущества жильцов. Консультации дают в администрациях районов, в каждом из которых открыты дополнительные «горячие линии».

«Сегодня во всех районах города должны состояться встречи представителей управляющих компаний, председателей многоквартирных домов, пострадавших от ЧС, и руководителей районных администраций. Управляющие компании должны понимать свою ответственность перед жителями, исполнение их обещаний необходимо взять на контроль», — поставил задачу Эдхам Акбулатов.

Добавим, что специалисты продолжают обследовать территорию города: выявлен 21 участок, где требуется незамедлительная работа по устранению аварийности. Здесь произошли размывы грунта, провалы, разрушения откосов. Самые серьезные проблемы — на ул. Юбилейная, 6, на подъездах к мосту 777, съездах с Октябрьского моста, а также на ул. Брянская, 11.

«Опасность на данных объектах улично-дорожной сети должна быть ликвидирована в двухдневный срок. Кроме того, к вечеру сегодняшнего дня прошу представить мне план проведения дальнейших ремонтных работ на всех участках. По каждому должны быть установлены сроки и предложены варианты технических решений. Все работы будут финансироваться из резервного фонда города», — дал поручение глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

Очередное заседание штабакомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС состоится сегодня в 20:00 по местному времени.