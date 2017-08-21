33 000 рублей за одну монетку: суд в Таджикистане вынес приговор россиянке
Душанбе, 21 августа, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Суд района Шохмансур города Душанбе приговорил гражданку России Татьяну Хужину к штрафу размером 5 тыс. сомони (33,67 тыс. рублей) за попытку вывезти из страны старинную монету, сообщают сегодня, 21 августа, местные средства массовой информации.
Как отметил адвокат Рустам Хакимов, суд принял во внимание отсутствие у подсудимой злого умысла, а так же тот факт, что у нее есть малолетняя дочь. Однако сама монета будет отправлена в один из таджикских музеев.
«Я очень благодарна, что суд принял во внимание то, что я не совершала данного преступления со злым умыслом и что они также пожалели меня, потому что у меня есть маленькая дочка», — рассказывает Татьяна.
Напомним, Татьяна Хужина была задержана в аэропорту Душанбе из-за завалявшейся в кошельке монеты 1823 года выпуска. Таджикские власти расценили это как попытку вывезти историческую ценность за пределы страны, и ей было выдвинуто обвинение в контрабанде, за что прокурор просил осудить ее на 6 лет лишения свободы.
«Медная монета достоинством в две копейки, обнаруженная у Хужиной, не имеет нумизматической ценности, находится в плохом состоянии, надписи полустерты, ее цена по каталогу Краузе — от двух до четырех долларов», — заявил ранее советник консульского отдела посольства России в Таджикистане Александр Самарцев.
Татьяна Хужина родилась и выросла в Душанбе, а в 2012 году переехала в Рыбинск. С тех пор она дважды возвращалась в таджикскую столицу. Как она сама рассказывала СМИ, монету номиналом 2 копейки 1823 года выпуска она однажды нашла, разбирая старые вещи дома на родине. В Рыбинске она отнесла монету в ломбард, где узнала, что ее стоимость на нумизматическом рынке не превышает 200 рублей. «Тогда я решила положить ее в кошелек, вроде как талисман на счастье», — рассказывала Татьяна.
Отметим, что в Таджикистане вывоз старинных монет за пределы страны запрещен законодательно. По данным специалистов из минкультуры, пик контрабанды старинных монет пришелся на 1990-е годы, когда в стране шла гражданская война.