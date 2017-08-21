Москва, 21 августа, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Сирийской Арабской Республики полностью очистили провинцию Алеппо от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое заявление сделал сегодня, 21 августа, на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобождение Сирии

«За последний месяц в Сирийской Арабской Республике произошли коренные изменения. Правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли существенное поражение крупной группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в центральной части Сирии. От террористов полностью освобождена провинция Алеппо», — рассказал Рудской.

Он заявил, что всего от боевиков освобождено 50 населенных пунктов и более 2,7 тысячи квадратных километров сирийской территории.

В районе города Акербат сирийским войскам удалось окружить крупную группировку боевиков. Ожидается, что город вскоре будет освобождён от террористов.

Кроме того, сирийские войска овладели стратегически важным городом Эс-Сухнэ и продолжают безостановочно наступать на Дейр-эз-Зор. Плацдарм вокруг этого города — последний оплот террористов в Сирии.

По словам Рудского, сейчас террористы стягивают наиболее боеспособные подразделения к району Дейр-эз-Зора. Именно там может развернуться последняя масштабная битва с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отряды боевиков отходят к Дейр-эз-Зору из Мосула и Ракки.