Исламабад, 21 августа, 2017, 16:43 — ИА Регнум. В оборонном ведомстве Пакистана заявили об успешном проведении антитеррористической операции в северо-западном регионе страны, расположенном на границе с Афганистаном, 21 августа сообщает Associated Press.

(сс) Hbtila Солдаты сил специальных операций Пакистана

Читайте также: В Пакистане 18-летнему подростку грозит смертная казнь за богохульство

В результате антитеррористической операции в регионе племенных территорий Хайбер, начавшейся 15 июля 2017 года, наземные войска при поддержке ВВС Пакистана уничтожили 52 террориста, заявил генерал-майор Асиф Гафур.

В столкновениях с боевиками погибли двое военнослужащих. В ходе спецоперации удалось изъять большое количество оружия.

Читайте также: США: В Пакистане нарушается свобода вероисповедания

Напомним, с 2013 года в регионе Хайбер военные предприняли четыре антитеррористические операции, в ходе которых войска стремились предотвратить проникновение боевиков на территорию Пакистана из Афганистана.

В министерстве обороны Пакистана заявили, что благодаря подобным антитеррористическим операциям в стране отсутствует организованная сеть террористических ячеек.