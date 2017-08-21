Глава минэнерго Индии похвалился российской автотрассой
Нью-Дели, 21 августа, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Министр энергетики Индии Пиюш Гоял попался на лжи, когда комментировал «успехи» программы по освещению индийских улиц. Об этом сегодня, 21 августа, пишет India Today.
Гоял в своём микроблоге в Twitter написал, что вдоль дорог на протяжении 50 километров правительство установило светодиодные фонари, заменив ими старое освещение.
При этом сообщение сопровождалось фотографией автотрассы в Российской Федерации.
Пользователи социальных сетей быстро разоблачили чиновника и указали ему на ошибку.
Гоял не растерялся, удалил свой твит и выложил новый со снимком уже индийской дороги.
«Спасибо многим, кто обратил внимание на материал с фотографией. Пока мы освещаем улицы, социальные сети помогают освещать факты, помогая нам стать лучше», — написал находчивый министр.