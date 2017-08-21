Нью-Дели, 21 августа, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Министр энергетики Индии Пиюш Гоял попался на лжи, когда комментировал «успехи» программы по освещению индийских улиц. Об этом сегодня, 21 августа, пишет India Today.

U.S. Department of State Пиюш Гоял

Гоял в своём микроблоге в Twitter написал, что вдоль дорог на протяжении 50 километров правительство установило светодиодные фонари, заменив ими старое освещение.

При этом сообщение сопровождалось фотографией автотрассы в Российской Федерации.

Пользователи социальных сетей быстро разоблачили чиновника и указали ему на ошибку.

Гоял не растерялся, удалил свой твит и выложил новый со снимком уже индийской дороги.

«Спасибо многим, кто обратил внимание на материал с фотографией. Пока мы освещаем улицы, социальные сети помогают освещать факты, помогая нам стать лучше», — написал находчивый министр.