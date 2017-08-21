Калининград, 21 августа, 2017, 16:15 — ИА Регнум. В Калининградской области возбуждено уголовное дело против 44-летнего местного жителя, который занимался распространением детской порнографии. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Калининградской области.

Keith Allison Задержание

Сообщается, что житель города Зеленоградска выложил в сеть три видеозаписи порнографического содержания с изображением несовершеннолетних. Материалы были выложены с его домашнего компьютера.

Сотрудники отдела «К» (отдел по борьбе с правонарушениями в сфере информационных технологий) Министерства внутренних дел по Калининградской области провели оперативные мероприятия, по результатам которых было возбуждено уголовное дело.

Согласно заключениям эксперта, диапазон несовершеннолетних девочек, участвующих в видеозаписях, приблизительно относится к 8 и 10 годам.

Дело было возбуждено по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 242 УК РФ («Распространение материалов с порнографическими изображениями лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)»).

Подозреваемый был задержан. По ходатайству следствия суд определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления, включая причины и мотивы.

Мужчине грозит тюрьма на срок до 10 лет.