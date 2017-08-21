Бишкек, 21 августа, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Отставку премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова принял 21 августа президент республики Алмазбек Атамбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

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Согласно сообщению, решение об уходе с поста главы правительства Жээнбеков принял в связи с его выдвижением на пост президента Киргизии. Таким образом, новое правительство будет сформировано до президентских выборов.

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В свою очередь, действующий президент Киргизии принял прошение об отставке и заявил, что видит в этом «подтверждение высокой порядочности и честности» премьер-министра.

«Ваше правительство было лучшим из всех, которые были за годы моего президентства», — сказал Атамбаев, принимая прошение об отставке Жээнбекова.

Напомним, президентские выборы в Киргизии пройдут 15 октября 2017 года. На данный момент фаворитами среди претендентов на пост президента являются нынешний премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков, самый богатый человек в стране Омурбек Бабанов и профессор Токийского университета Таалатбек Масадыков.

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