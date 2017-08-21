Саратов, 21 августа, 2017, 16:08 — ИА Регнум. В Саратове представители ОНФ провели «Народную оценку качества» медицинских учреждений. Как заявил ИА REGNUM координатор проекта Виктор Рожков, в четырех поликлиниках «рейд начался с покупки бахил и выяснения, кто сломал инфомат».

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По словам Рожкова, в филиале детской поликлиники N8 на улице Пензенская, помимо неработающего инфомата и платных бахил, общественники обратили внимание на сломанное электронное табло, которое медперсонал использует в качестве информационного стенда, приклеивая к нему объявления, а также на грозное предупреждение на входе — с колясками не входить.

«Нам попытались объяснить выведенную из строя технику тем, что ее сломали дети. Видимо, дети виноваты и в том, что на территории перед входом не оборудованы места для колясок, а на прием к хирургу в коридоре очередь в 20 человек, некоторые из которых ждут больше трех часов», — прокомментировал эксперт федеральной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ренат Казиев.

О том, почему возник такой ажиотаж у кабинета хирурга, рассказали родители юных пациентов: за справками к школе в филиал на Пензенской детей отправляют и из другого подразделения 8-й детской поликлиники, но без талона на конкретное время.

Руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков отметил, что выводы экспертов вызвали горячую дискуссию с представителями Минздрава региона на заседании круглого стола, причем не только о проблемах медицины, но и по поводу объективных показателей оценки качества услуг в сфере здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатору Саратовской области Валерию Радаеву внесено представление прокуратуры о выделении дополнительно 5,4 млрд рублей на исполнение гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В региональной программе на 2017 год объемы финансирования бесплатных медицинских услуг и подушевые нормативы установлены ниже федерального уровня, утвержденного правительством РФ для всех регионов. Таковы итоги прокурорской проверки.

В надзорном ведомстве пояснили, что предусмотренные федеральной программой нормативы являются госгарантией равного права всех граждан РФ на получение бесплатной медицинской помощи, они не могут быть уменьшены субъектами РФ. Между тем постановление правительства Саратовской области от 29 декабря 2016 года № 742-П, которым утверждена территориальная программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, говорит об обратном.

«В ней значения отдельных нормативов объема медпомощи по ее видам, нормативов финансовых затрат на единицу объема медпомощи, а также подушевых нормативов финансирования ниже, чем в федеральной программе», — пояснил прокурор отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов социальной сферы регионального надзорного ведомства Виталий Медников.

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