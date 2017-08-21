Москва, 21 августа, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Стоимость энергоносителей после полудня 21 августа корректируется, но без выраженных объемов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморской нефти Brent стоит $52,60 (-0,2%). За «бочку» техасской нефти WTI на площадке дают $48,69 (+0,06%).

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По ее мнению, «по всей видимости, к сырьевым «быкам» все-таки приходит осознание избыточности предыдущих покупок, которые случились на новостях от Baker Hughes».

В минувшую пятницу (19 августа) стало известно о том, что общее число буровых установок в США к 18 августа сократилось до 946 штук (минус три штуки). Число нефтяных вышек снизилось на пять штук (763 шт.), это максимальное сокращение показателя с января 2017 года — в Baker Hughes на это обращают особенное внимание», — пояснила эксперт.

«Это статистика оказалась какой-то особенной мрачной? Скорее нет, чем да. По всей вероятности, в секторе идет работа над эффективностью добычи, в рамках которой производители сырья убирают ненужное», — считает Бодрова.

«Вполне может оказаться, что через пару дней цены на нефть вернутся к равновесию, поскольку особенных оснований для рывка к $53 у Brent сейчас нет. При этом в моменте покупатели всё еще способны предпринять попытки пробиться в область $52,75», — полагает эксперт.

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