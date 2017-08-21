Москва, 21 августа, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Российский рубль 21 августа ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. Затишье в рублевых парах не должно никого ввести в заблуждение, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ИА REGNUM Рубль

«Сегодня на рынке почти нет значимой информации, спрос на рубли на внутреннем рынке сдержанный, внешнеполитических новостей или важной статистики не публикуется. Отсюда и отсутствие настроения в торгах», — пояснила эксперт.

«Между тем в рыночных кулуарах не прекращаются обсуждения растущей короткой позиции по рублю внутри американских хедж-фондов. Разница между длинной позицией и шортом действительно серьезная, но в данном случае это всего лишь сигнал к тому, что за пределы 59 рублю укрепляться будет проблематично», — считает Бдорова.

«Оснований для резкого ослабления российской валюты незаметно, но это пока. Пока пара доллар/рубль останется в пределах отметок 59−60», — полагает эксперт.

Добавим, 21 августа доллар США к настоящему времени стоит 59,06 рублей (+0,1%). Евро оценивается в 69,49 рублей (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на вторник, 22 августа, составляют 59,14 рубля за американскую валюту и 69,43 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 22 и 28 копеек соответственно.

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