Воронеж, 21 августа, 2017, 16:02 — ИА Регнум. 4,5 млн тонн составил валовой сбор зерновых в Воронежской области на 21 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам еженедельного оперативного совещания.

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Как доложил руководитель департамента аграрной политики области Александр Квасов, на сегодняшний день уборка зерновых проведена на площади 1110 га — это 75% от запланированных объемов. Валовой сбор зафиксирован на уровне 4,5 млн тонн при урожайности 41,5 ц/га. Для сравнения — в 2016 году на эту дату было собрано 3,5 млн тонн, средняя урожайность составляла 34,2 ц/га.

Семь районов области — Ольховатский, Кантемировский, Богучарский, Верхнемамонский, Воробьевский, Каменский и Подгоренский — уже завершили уборку ранних зерновых.

Параллельно началась уборка крупяных культур — гречихи и проса. Уборка кукурузы, из-за смещения сроков созревания, начнется на 10−15 дней позже обычного.

Александр Квасов пояснил, что столько высокие показатели урожайности в этом году объясняются, прежде всего, увеличением объема внесенных минеральных и органических удобрений, повышением качества высеваемых семян, их репродукцией, а также совершенствованием системы защиты растений и обработки почвы.

Проблем с переработкой и хранением в регионе не прогнозируют: 42 предприятия могут разместить на хранение более 3 млн тонн зерна, еще на два миллиона тонн рассчитаны склады сельхозтоваропроизводителей. Уже вывезено на элеваторы области уже около 1 млн. тонн зерна.

На данный момент 53% от обследованного объема зерна признано продовольственным. По оценке департамента аграрной политики, урожая достаточно для удовлетворения потребностей региона, как на продовольственные, так и на фуражные цели.

Уборка продолжается: на полях работает около двух тысяч зерноуборочных комбайнов, в том числе 250 комбайнов было привлечено из других регионов страны.

Накануне, 20 августа, в регионе были запущены четыре сахарных завода: Елань-Коленовский, Калачеевский, Лискинский и Ольховатский. Средняя урожайность сахарной свеклы сейчас составляет около 300 ц/га. Сахаристость корнеплодов в Воронежской области — 16,5% — самая высокая в ЦФО. Всего предстоит убрать 133 тыс. га сахарной свеклы.

В регионе не ожидают и проблем с кормами: уже заготовлено 330 тыс. тонн сена (85% к плану), почти 500 тыс. тонн сенажа (103%), начата уборка кукурузы на силос, есть также переходящие остатки прошлых лет. Кормовая база пополнится и побочной продукцией перерабатывающих предприятий: шротом, жмыхом, жомом, патокой.

Под урожай будущего года предстоит засеять озимыми не менее 700 тыс. га: более 50% площадей почвы подготовлено, зябь вспахана на площади почти 300 тыс. га.