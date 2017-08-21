Краснодар, 21 августа, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Реликтовые самшитовые леса в России оказались на грани вымирания. На сегодня на территории страны осталось только четыре сохранившихся участка самшита. Три находятся в Адыгее (4,5 га) и один в Краснодарском крае — узкая полоса около 1 га. Что же сгубило этот вид растений, переживший даже ледниковый период, и что нужно предпринять, чтобы сохранить его?

Krasnodar.rcfh.ru Лесничества Краснодарского края

Как утверждают эксперты, вечнозелёные растения почти полностью уничтожил вредитель — бабочка-огнёвка. Этот вид чужд для фауны Кавказа, однако известен отечественным энтомологам из российского Приморья. На территорию Большого Сочи этот вредитель был завезён пять лет назад из Италии с саженцами самшита вечнозелёного.

«Впервые в России гусеницы самшитовой огнёвки были обнаружены 22 сентября 2012 года в питомнике временного содержания посадочного материала, предназначенного для озеленения территории основной Олимпийской деревни. Обработка этих растений инсектицидом не привела к полной гибели всех ввезённых гусениц», — рассказали в центре защиты лесов.

Уже весной 2013 года огнёвки распространились в городских экосистемах Сочи — там, куда были вывезены итальянские саженцы. А после появления бабочек площадь обитания вредителя стремительно расширилась. В ноябре 2013 года поступили сообщения о массовом размножении этого вида чешуекрылых в зелёных насаждениях Грозного Чеченской Республики. Самшит начал засыхать в парках, скверах и на дачных участках не только Сочи, но и Геленджика, Новороссийска, Краснодара. Личинки бабочки распространились и по реликтовым лесам.

«К сожалению, даже после скоротечной гибели рукотворных насаждений самшита в городе, быстро выкорчеванных или заменённых новыми, никто не задумался о судьбе аборигенной популяции самшита колхидского, произрастающего в России только на территории Краснодарского края и Республики Адыгея», — отметили в краевом центре защиты лесов.

К лету 2014 года вымерли деревья популярной у туристов Хостинской тисо-самшитовой рощи. Личинки вредителя захватили 99% деревьев, до 70% самшита сотрудники Кавказского заповедника назвали погибшим, пишет газета «Коммерсантъ». По словам директора регионального отделения WWF России «Российский Кавказ» Валерия Шмунка, тогда вредителя ещё можно было остановить пестицидами, но российское законодательство запрещает это делать в заповедниках, нацпарках, а также в водоохранной зоне.

«Нас подключили уже на том этапе, когда насекомые настолько распространились, что изменить ситуацию было невозможно», — приводит издание слова помощника директора Всероссийского центра карантина растений Андрея Крутова.

Можно ли еще что-то сделать для спасения растений? Как заявил замглавы минприроды Краснодарского края Дмитрий Медянцев, пока не разработаны эффективные и безопасные меры борьбы с вредителем, единственное, что можно сделать — это обеспечить сохранение генного материала самшита колхидского. Перед его высадкой в места обычного произрастания необходимо убедиться в том, что вся огнёвка погибла.

Однако даже такие меры уже не исправят нанесённый природе урон. Добавим, что весной 2017 года в Адыгее волонтёры вместе с экспертами высадили около 300 черенков самшита колхидского на площади около 0,5 га в Цицинском участковом лесничестве, однако и они погибли из-за вредителя.

Самшит колхидский был внесён в Красные книги СССР (1978, 1984 гг.), РСФСР (1988 г.), а также включён в Красные книги Республики Адыгея (2000 году) и Краснодарского края (1984 г.), а также Большого Сочи (2002 г.).