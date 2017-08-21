Красногорск, 21 августа, 2017, 15:50 — ИА Регнум. В Московской области в новом учебном году 1 сентября впервые за парты сядут на 7 тысяч первоклассников больше, чем в 2016 году. Об этом 21 августа заявил, губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства, сообщается на сайте правительства РФ.

geralt Школа

Он отметил, каждый год в Московской области увеличивается количество учащихся на 30−32 тысячи.

«Необходимо, в первую очередь, обратить внимание на те требования, которые должны быть реализованы к 1 сентября. Прежде всего, это новый учебный год, готовность почти 1500 школ, более 2000 детских садов», — сказал губернатор.

Кроме того, в региональном бюджете в рамках указов президента РФ с 1 сентября 2017 года предусмотрено повышение заработных плат учителям и врачам.

Переходя к обсуждению следующей темы, губернатор подчеркнул важность мер, направленных на обеспечение чистоты и порядка в общественных местах.

В свою очередь, министр образования региона Марина Захарова заявила, что 1 сентября в Подмосковье откроется девять новых школ. Открытие школ даст региону дополнительно 6893 места для учебы.

Школы откроются в поселке Лесной Городок Одинцовского района, в Наро-Фоминском округе, в Люберцах, в Подольске, в Мытищах, в Чехове и в поселке Володарского в Ленинском районе.

Захарова отметила, что все школы в Московской области прошли приемку к началу нового учебного года.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции Московской области проводят контрольные проверки «школьных» автобусов. Сотрудники ГИБДД проверят техническое состояние школьных автобусов.

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