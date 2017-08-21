Киев, 21 августа, 2017, 15:54 — ИА Регнум. В «хамской неблагодарности» обвинил председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский Украину в ходе неофициальной встречи с президентом Украины Петром Порошенко, пишет 20 августа «Зеркало недели».

Lublin.com.pl Ярослав Качиньский

Как пишет издание, одной из причин громкого высказывания экс-премьер-министра Польши стала «неблагодарность Украины» в ответ на гибель брата-близнеца Ярослава Качиньского, президента Польши с 2005 по 2010 годы Леха Качиньского в авиакатастрофе.

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Так, по мнению главы ПиС, Лех Качиньский был убит из-за своей деятельности на востоке Украины. Помимо этого, погибший контактировал с Грузией, налаживал связи с Киевом. Однако, несмотря на деятельность экс-президента Польши, Украина «на его жертву отвечает героизацией УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Напомним, Польша и Украина имеют противоположные взгляды на героизацию карателей-бандеровцев. Киев официально считает Бандеру, Шухевича и карателей из «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) национальными героями.

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В свою очередь, в Польше помнят трагедию Волынской резни 1943−1944 годов, во время которой бандеровские каратели вырезали десятки тысяч поляков. Поэтому в ответ на почитание Бандеры на Украине, в Польше открыто заявляют о недопустимости героизации преступников, устроивших геноцид поляков.