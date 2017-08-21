Чебоксары, 21 августа, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Минувшая неделя в Чувашии была усыпана праздничными событиями, которые проходили в рамках Дня города Чебоксары. Главный столичный праздник по размаху и статусу мероприятий всегда так или иначе соперничает с главным национальным праздником — Днём Республики. За кулисами праздников всегда проходил смотр политических сил, общественного влияния и творческого вольнодумия. Показательным во всех смыслах стал прилёт «Первого полёта», который то анонсировали, то отменяли, то снова анонсировали: он продемонстрировал, как руководство города выходит из «мёртвой петли», устроенной своими подчинёнными, демонстрируя при этом фигуру высшего политического пилотажа. В этом году Чебоксары повысили статус мероприятий, приняв всероссийский фестиваль тюркских народов, который важен не только политически, но и идеологически: Чебоксары ухитрились затмить Казань и Уфу, став в эти дни тюркской столицей России. Кроме того, фестиваль стал своего рода ответом и альтернативой празднику народного творчества «Родники России», который практически по одному и тому же сценарию 25 лет проходит в Чувашии в День Республики. Безоговорочная капитуляция — и по массовости: в этом году День города праздновали 100 тыс. жителей и гостей столицы, в то время как в День Республики в Чебоксарах было в три раза меньше людей — 36 тыс. человек. Получился национальный праздник, в котором практически не было ни чиновников, ни полиции, ни контролёров — за исключением разве что одного небольшого инцидента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Фольклорный коллектив

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Основные праздничные мероприятия, посвящённые 548-летию столицы Чувашии, прошли 19 и 20 августа. По данным полиции, за два дня на территории города прошло 25 массовых публичных мероприятий, в которых приняли участие свыше 100 тыс. человек. Охрану общественного порядка и безопасность горожан обеспечивали более 600 полицейских, помощь также оказывали сотрудники Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций. В полиции отмечают, что «серьёзных происшествий допущено не было».

«В отношении 44 человек составлены материалы за совершение административных правонарушений, большая часть из них — за появления в общественных местах в состоянии опьянения и за распитие алкоголя. Кроме того, выявлено девять фактов незаконной продажи спиртосодержащей продукции», — говорят в МВД по Чувашии.

ИА REGNUM Начало парада городской техники

Главные массовые события прошли 20 августа в центре Чебоксар. Утренняя программа традиционно началась с «Зарядки со звездой», куда лёгким и привычным движением административной руки массово сгоняли бюджетников. Об этом ИА REGNUM сказали, в частности, воспитатели детских садов. Об этом мог свидетельствовать и частичный отток жителей под занавес разминки: многих бюджетников не остановили даже высадка парашютистов и приближение к Красной площади пилотажной группы «Первый полёт». Впрочем, главная площадь республики была и без того усыпана людьми, сюда стекалось всё больше и больше жителей к началу авиашоу. Пилоты не разочаровали: воздушное представление затем ещё долго и бурно обсуждали в транспорте и на улицах.

Отметим, что история с прилётом «Первого полёта» в Чебоксары получилась интересная, знаковая. Широко анонсированный прилёт пилотажной группы заявлялся как одно из главных событий праздника, информацию об этом стали распространять за несколько недель до Дня города. Репетиция должна была состояться 19 августа, авиашоу — 20 августа. 16 августа администрация вдруг заявила, что шоу отменяется. Выяснилось, что ответственные за праздник чиновники не выполнили формальное условие: своевременно (!) не подали в Росавиацию документы на согласование.

ИА REGNUM Велосипедист в лаптях и национальной одежде

Можно только догадываться, что творилось в стенах мэрии и кабинетах столичных чиновников, когда об этом стал известно руководству. И можно только предполагать, что стоило главе администрации Чебоксар Алексею Ладыкову решить созданную на пустом месте проблему, чтобы вернуть в афишу выступление «Первого полёта». Как выяснилось из последнего сообщения, пришлось подключить известных земляков — в частности, Героя России Николая Гаврилова, который, к слову сказать, является почётным гражданином Чебоксар. С его помощью удалось оперативно утрясти все вопросы, и пилотажная группа всё-таки прилетела в Чувашию. Праздник состоялся — и, возможно, без последствий для отдельных персон.

Надо отметить, что возвращение в программу праздника авиационного выступления, действительно, может Ладыкову дорого обойтись. У сити-менеджера был выбор: либо признать ошибку отдельных членов своей команды, либо постараться её исправить самому. Он выбрал второй вариант — взял на себя и вытащил всех, доставив радость чебоксарцам и исключив возможность порадоваться перспективе провала стану недругов. Чем обернётся «Первый полёт», покажет время. Хотя ещё памятны времена, когда авиашоу в начале 2000-х стоило карьеры мэру Чебоксар Анатолию Игумнову. В столице Чувашии до сих пор помнят, как в 2001 году — когда страна тяжело приходила в себя после распада СССР и начала восстанавливаться — Чебоксары впервые увидели «Русских витязей». Тогда они были одним из символов некогда мощной страны. И их выступление было больше, чем просто шоу: люди испытали гордость, воспряли духом. Игумнов, в прошлом лётчик, смог договориться не только о выступлении «витязей», но и сам сел вторым пилотом. И стал героем событий, политически затмив собой всю республиканскую власть вместе взятую во главе с Николаем Федоровым (на тот момент президент Чувашии, ныне первый вице-спикер Совета Федерации). Небо принесло Игумнову космический рейтинг, небо стало причиной и его отставки: впереди — президентские выборы, а Федоров не мог допустить появление более сильного конкурента — и уже через полгода Игумнов покидает пост по собственному.

ИА REGNUM Книжный бульвар

В этом году в рамках Дня города власти апробировали новый проект — парад городской техники. По центральным улицам Чебоксар прошло порядка 150 машин — ретро автомобили, коммунальный и строительный транспорт, машины МЧС, скорой помощи и полиции. Возникали ассоциации с 9 мая, с колоннами парадных расчётов. Правда, в данном случае ощущение оставалось двойственное: не было звукового сопровождения, не было пояснений ведущих и фанфар, техника не была празднично украшена, а от мусоровозов по улице шло лёгкое характерное амбре. Складывалось ощущение, что технику массово свозят на какой-то полигон.

ИА REGNUM Начало парада городской техники

Незамеченным для широкой общественности осталось ещё одно нововведение. Мэрия Чебоксар аккредитовывала журналистов по примеру проведения международных событий, предложив заполнить в электронном виде анкету. Что само по себе достижение. Однако аккредитацию всё же удалось получить не всем — либо по техническим причинам, либо по индивидуальным, касающихся конкретных журналистов.

По-настоящему народным, массовым и праздничным стал «Творческий бульвар», растянувшийся от «Детского мира» до площади Республики. Складывалось ощущение, что весь город вышел погулять по центральной улице, которая больше походила на маленький европейский городок: здесь были спортивные сектора, детские, семейные, технические, книжные, народного творчества, хэнд-мейд и многое другое, что сами жители готовы предложить жителям. Жизнь кипела, народ самоорганизовался — причём настолько, что любого нарушителя народ сам же мог и приструнить. Поэтому на «бульваре» практически не было видно стражей порядка и чиновников — последние снимали пиджаки и становились такими же рядовыми гражданами. Впрочем, всё же не все.

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Высокопоставленные чиновники предстали перед народом в вечерней программе на Красной площади. И их неторопливое дефиле сквозь толпу к вип-зоне произвело настоящий фурор: сначала ряды «разрезали» бойцы ОМОНа. При этом тем, кто имел неосторожно перебежать на другую сторону «кордона», «омоновцы» бесцеременно придавали ускорение — на глазах у всех. Выяснилось, что путь зачищали ради главы Чувашии Михаила Игнатьева с многочисленной свитой. Главное лицо Чувашии важно прошествовало по дороге, широко улыбаясь, приветствуя и поздравляя с праздником. Народ безмолвствовал. И недоумевал: кордон из бойцов спецотряда — это усиление охраны общественного порядка после событий в Сургуте, где вооруженный ножом мужчина ранил семерых прохожих, или Игнатьев стал так далёк от народа?

Вечерняя программа была традиционно насыщенной, а заявленное выступление барабанщиков «Васильев Грув» и группы «Браво» собрало многотысячную аудиторию. На Красной площади было не протолкнулся, территория едва вмещала всех желающих. Сцена возле чувашского театра при таком скоплении народа казалась совсем миниатюрной: вживую увидеть то, что там происходило, могли немногие. И хотя организаторы установили большой экран в середине площадки, всё равно это не решало вопроса. «Так мы могли бы и по телевизору посмотреть», — ворчали некоторые.

ИА REGNUM Фотосессия

Эта ситуация показала, что и сцена, и сама площадка у чебоксарского залива явно не рассчитаны на такое количество зрителей, в нынешнем виде они себя исчерпали. И либо надо менять площадку, либо её модернизировать.

ИА REGNUM Уличные персонажи

Из года в год расширяется и однодневный «Творческий бульвар», которому тоже тесно на центральной улице города — проспекте Ленина. И который вполне мог бы прописаться на вновь отстроенной новой набережной Волги, причём не только на один день в году — в День города. Пока администрация Чебоксар ждёт очередного этапа федерального финансирования набережной, проект «Творческий бульвар» также мог претендовать на федеральную правительственную премию, и это могло стать дополнительным аргументом в пользу продолжения реконструкции всей набережной. За федеральный счёт. Как,

Как, например, всероссийский фестиваль тюркских народов «Тюрки России», который получил федеральное финансирование и организован совместно с Минкультуры РФ, Центром культуры народов России ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова».

ИА REGNUM На городском празднике не забывали о народных традициях

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях правительство РФ распределило среди регионов свыше 400 млн рублей, а за достижения в области туризма по 1 млн рублей премии получили 10 авторских коллективов. Среди поддержанных проектов снова нет ни одного чебоксарского.