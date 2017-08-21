Ярославль, 21 августа, 2017, 15:41 — ИА Регнум. В Ярославле в парке Тысячелетия мэрия демонтировала травмоопасную детскую сетку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Парк Тысячелетия

Туда стали поступать жалобы от жителей: они сообщали, что дети постоянно царапаются на сетке для лазанья в парке Тысячелетия.

«Этот детский городок был установлен еще в 2010 году, и раньше подобных случаев не было. Но потом кто-то стал вкручивать в сетку для лазанья детей десятки саморезов. Дети царапались, мы выкручивали саморезы, а потом ночью кто-то снова вкручивал еще большее число железяк. И так раз пять…» , — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

Причем неизвестный часто звонил в мэрию и говорил, что саморезы снова появились на детской площадке.

«Мы приняли решение демонтировать сетку для лазанья», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

Сейчас специалисты «Горзеленхозстроя» рассматривают, чем заменить сетку, чтобы охотники на детей не смогли бы вновь вкрутить туда колющие предметы.