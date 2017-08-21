Киев, 21 августа, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Обязанности по защите бывшего президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о госизмене возложены на Максима Герасько. Об этом 21 августа сообщает RT.

Wilson Dias Виктор Фёдорович Янукович

Новый государственный адвокат назначен Януковичу Киевским центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Герасько подтвердил, что информация об этом соответствует действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа прежний адвокат Януковича Виталий Мешечек попросил освободить его от обязанностей защитника по делу о государственной измене, объяснив это сложностью дела. Юрист пояснил, что не состоит ни в одном из адвокатских объединений и не имеет возможности привлечь помощников.

Ходатайство Мешечка было удовлетворено Оболонским районным судом Киева. При этом сторона обвинения сочла, что своей просьбой защитник намеревался затянуть дело. Мешечек был назначен защитником Януковича 12 июля, после того как сам экс-президент отказался от адвокатов.

Расследование дела о госизмене в отношении Януковича было завершено украинской прокуратурой в начале 2017 года. Затем дело было передано в суд. Бывшему главе Украины инкриминируют не только госизмену, но и посягательство на территориальную целостность страны, и другие преступления.

Обвинение предъявлено Януковичу заочно. Ранее политик покинул Украину и был объявлен на родине в международный розыск. Его собственность на территории Украины арестована.

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