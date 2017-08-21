Ярославль, 21 августа, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Ярославцы недоумевают, почему предприниматель организовал целый бизнес по торговле боярышником и свободно работает в сохранившихся остановочных комплексах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ассортимент ларька от ИП Зайцев

В частности, речь идет о нескольких ларьках ИП Зайцев. Ярославцы фотографируют предлагаемый ассортимент: в числе стиральных порошков и прочей бытовой химии особое место занимают пузырьки с боярышником, антисептик «Марат» и прочие «радости», которые пользуются огромной популярностью у асоциальных элементов.

«У ларька на остановке кинотеатр «Победа» постоянно собираются покупатели этого боярышника, который они тут же употребляют, тут же падают и отдыхают прямо на земле. Люди выходят с маршрутки и вынуждены чуть ли не перешагивать через них. Ну, и просто страшно, их здесь собирается порой человек по 10−15, все — в невменяемом или полувменяемом состоянии», — рассказывает жительница Дзержинского района Светлана Маркова.

Такой же ларек в остановочном комплексе есть и на улице Чкалова у бани. Тот же ассортимент, то же ИП Зайцев.

Про ларек с «боярышником» на остановке «Областная онкологическая больница» сообщают и пользователи соцсетей. Непонятно, принадлежит ли он ИП Зайцев, но можно предположить, что это одна и та же сеть.

«У нас была история борьбы с ларьком ИП Зайцев в Крестах. Как-то приезжал даже заместитель мэра Алексей Торопов, в его присутствии изымали продукцию, закрывали ларек, после чего он спокойно открылся в соседнем павильоне», — рассказывает создатель движения «Неравнодушный Ярославль» Евгений Жаворонков.

По оценкам общественников, всего у «монополиста» Зайцева по городу таких ларьков не один десяток.

«Мы все адреса ИП Зайцев знаем, регулярно убираем его ларьки, уже убрали около 6 штук. В судах находятся производства по его объектам. Убираем его и с рынков, и с городской территории, но он переезжает с одного места на другое. На этой неделе будем закрывать его ларек на проспекте Октября, в Крестах начинаем демонтаж, по Балтийской улице объект в суде. Суды обеспечительные меры накладывают, но фактически он торгует косметическим средством, там написано «не для приема внутрь», со всеми сертификатами. В законодательном плане очень тяжело с ним бороться, так как по закону он ничего не нарушает», — отметил заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов.