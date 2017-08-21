Симферополь, 21 августа, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Производители и поставщики автоматически попадают в чёрный список и больше не получают доступ в Крым, если в их продукции содержится пальмовое масло. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Craig Плантация масличных пальм

«Мы берём пробы, проводим экспертизу. Из восьми завезённых товаров шесть имеют признаки пальмового масла. После этого их производители и поставщики автоматически попадают в чёрный список и больше не получают доступ в Крым. Наших производителей не так много, но качество их продукции, — я уверен, — одно из самых лучших. В крымских товарах нет пальмового масла, потому что это цельное молоко, которое делается только у нас», — подчеркнул Андрей Рюмшин.

По его словам, крымские детсады и школы должны закупать продукцию местных производителей, дабы уберечь детей от вредного для здоровья фальсификата.

Также отметим, что в четверти проб молочной продукции, взятых в 2017 году в детских садах и школах полуострова, был обнаружен фальсификат. При этом один из крымских молокозаводов регулярно поставляет его в детские учреждения.

Также напомним, что на прошлой неделе Россельхознадзор направил в Минсельхоз РФ предложение об ужесточении контроля за перемещением компонентов, используемых для фальсификации продуктов питания. Речь идёт о пальмовом масле, соевом белке и тому подобном.

По информации ведомства, их необходимо внести в государственную информационную систему «Ветис», которая содержит сведения о перемещении мяса, молока и продукции из них. Это позволит вычислять недобросовестных производителей продуктов питания.