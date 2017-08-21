Тула, 21 августа, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Тульские бренды войдут в «Гастрономическую карту России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 21 августа по итогам презентации гастрономических брендов Тульской области участникам экспедиции «Юг» общефедерального проекта «Гастрономическая карта России». Мероприятие состоялось на территории музея-усадьбы Л.Н. Толстого. Проект «Гастрономическая карта России» реализуется Федеральным агентством по туризму при поддержке министерства сельского хозяйства РФ и Российского экспортного центра и направлен на популяризацию эногастрономических и сельских туров по нашей стране, на продвижение блюд национальной и региональной кухни.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Знаменитая яблочная пастила

Министр культуры региона Татьяна Рыбкина, приветствовавшая участников экспедиции, отметила, что наряду с историческими символами Тулы набирают популярность гастрономические бренды. Они уже широко известны за пределами области и привлекают туристов. Так, напомнила министр, по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина знаменитый тульский пряник вошёл в бортовое меню компании «Аэрофлот».

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов представил членам экспедиции «народный стол Тульской области», оформленный в концепции «Тульское чаепитие». На столе представлены как уже известные гастрономические символы региона, так и новая, набирающая популярность продукция тульских производителей. Главными символами стали тульские самовары, тульские пряники и белёвская пастила. В региональное гастрономическое меню вошли старинные блюда тульской кухни. Среди них — «Анковский пирог», приготовленный по рецептам Софьи Толстой, пирог «Бунинский сад», пирожки из крапивы.

На «народном столе» Тульской области были представлены новые, но уже популярные бренды, такие как питьевой йогурт «Тульский пряник», суворовские конфеты, берёзовый квас, булочки «Венёвки», белёвский мармелад, белёвский зефир, ягодный чай и другие.

Особое внимание заслужили блюда, приготовленные известными рестораторами региона. Шеф-повар локаворского ресторана «Марк и Лев» Михаил Лукашонок удивил гостей мороженым из щавеля с ленивым крапивным печеньем, мороженым с тульским пряником и земляникой, плум-пудингом на основе чернослива, и другими необычными вкусностями. Блюда по рецептам из поваренной книги Софьи Толстой представил руководитель и шеф-повар ресторана «Дворянская усадьба» Николай Муравьев. Шеф-повар ресторана «Большой Кремлёвский» Дмитрий Трещенков представил облепиховый торт с пряничным коржом «Кремлёвский» и десерт «Яблочный самбук».

Руководитель экспедиции «Юг» федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова отметила, что Тульская область богата историческими и уникальными гастрономическими брендами, у многих из которых есть значительный экспортный потенциал.

Она также подчеркнула, что включение тульских брендов в Гастрономическую карту России поможет продвигать тульскую продукцию на российском и международном рынках, а также привлечёт в регион туристов. Тем более что в настоящее время набирает популярность гастрономический туризм. Карта позволит предоставлять новые форматы туруслуг — кулинарные мастер-классы, адаптированные под туризм, а также новые формы подачи и организации питания: дегустационные сеты региональной кухни, фермерские завтраки, посещение ферм и производства и многое другое.

Тульская область открывает вторую экспедицию, вошедшую в проект — «Юг». Первая экспедиция «Восток» стартовала в начале августа во Владимирской области. Итогом проекта станут региональные гастрономические карты, на основе которых затем будет создана единая интерактивная «Гастрономическая карта России».