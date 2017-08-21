Анкара, 21 августа, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Силы безопасности Турции за прошедшую неделю нейтрализовали 27 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 21 августа Anadolu.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

В серии спецопераций 17 курдов были убиты, шесть арестованы, еще четыре человека сдались в плен.

Кроме того, правительственные войска вели активную борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ): были задержаны 63 человека.

Также были арестованы 616 человек, обвиненных в связях с организацией религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке государственного переворота.

Еще 300 человек были арестованы по обвинению в подстрекательстве к терроризму, 12 укрытий, в которых размещались террористы, было уничтожено.

Напомним, внутреннее положение Турции за последние годы значительно усложнилось. С июля 2015 года Анкара ведет борьбу с РПК, а также боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, правительство пережило неудавшийся государственный переворот в июле 2016 года, после которого проводит регулярные аресты, заподозренных в данной акции людей.