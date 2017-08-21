Вильнюс, 21 августа, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Американский сжиженный природный газ уже на этой неделе дойдет до домов жителей Литвы и других стран Прибалтики, до бизнеса и промышленности, электростанций и фермеров этих стран. Об этом заявили сегодня, 21 августа, литовские должностные лица на пресс-конференции в связи с прибытием в Литву первого танкера из США, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lngworldnews.com Газовоз Clean Ocean

Сегодня в Клайпедский порт прибыл газовоз Clean Ocean, который доставил в Литву первый в странах Прибалтики и один из первых в Восточной и Центральной Европе груз СПГ из США, который у американской компании Cheniere Marketing International по подписанному в июне договору приобрела компания Lietuvos dujų tiekimas.

После того как СПГ будет загружен в эксплуатируемое компанией Klaipėdos nafta судно-хранилище СПГ Independence, СПГ уже в середине недели попадет в литовскую систему природного газа. Lietuvos dujų tiekimas часть газа будет хранить в Инчукалнском газохранилище и поставлять его клиентам в Латвии.

По словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, этот груз «еще больше укрепит не только энергетическую независимость Литвы, но и всего региона».

«Такие события стоят отдельной записи на страницах истории энергетики. Будучи важнейшим стратегическим партнером Литвы, США сегодня становятся и надежным поставщиком СПГ для всего региона. Таким образом, укрепляется не только партнерство, энергетическая независимость, но и интенсивная конкуренция между двумя поставщиками, которая будет гарантировать еще лучшие цены на газ для потребителей Литвы и всего региона», — сказал Вайчюнас.

По словам министра финансов Вилюса Шапоки, результатов удалось достигнуть благодаря последовательной работе и стратегической позиции.

«Пришедший сегодня в Литву первый груз СПГ из США — результат стратегии диверсификации поставки газа, проводимой группой Lietuvos energijа. Последовательно оптимизируя поставку, компания Lietuvos energija смогла снизить цену на газ для жителей Литвы, и эта сделка вне всяких сомнений будет способствовать созданию еще большей стоимости для экономики страны, укрепит стратегическое партнерство и сотрудничество США и Литвы», — утверждает министр финансов Шапока.

Генеральный директор Lietuvos energijа Далюс Мисюнас говорит, что «это знак», что Литва и группа Lietuvos energijа на мировом рынке СПГ ценятся как надежный партнер и привлекательный рынок. «Мы наблюдаем за ситуацией в США, где большой потенциал СПГ, с 2014 года. Мы рады, что один их первых американских грузов СПГ в Восточной и Центральной Европе прибыл в Литву. Это признание помогает нам диверсифицировать поставку и предложить лучшие цены своим клиентам в Литве и других странах Прибалтики», — говорит генеральный директор Lietuvos energijа Мисюнас.

Отметим, что Литва в 2016 году впервые в истории купила сжиженного газа больше, чем у «Газпрома». Однако цена на сжиженный природный газ до сих пор засекречена и является «коммерческой тайной», что не позволяет сравнить её с российским газом. Литовские чиновники утверждают, что цена конкурентоспособна по отношению к российскому сырью, однако даже в самой Литве эксперты сомневаются в справедливости таких утверждений, отмечая, что из-за логистики, обслуживания и в принципе естественной дороговизны СПГ по сравнению с газом, который поставляется наземным путём, разница может составлять до 20−30% в пользу российского «голубого топлива».