Вильнюс, 21 августа, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Литовский государственный совет по обороне, возглавляемый президентом Далей Грибаускайте, сегодня, 21 августа, на своём заседании рассмотрел угрозы в регионе, потребности системы обороны и участие Литвы в международных операциях в 2018—2019 годах. Об этом ИА REGNUM сообщили в канцелярии Грибаускайте.

Ministry of National Defence Republic of Lithuania Даля Грибаускайте инспектирует литовское воинство

«Государственный совет по обороне, реагируя на вызовы в сфере безопасности, возникающие во всем мире, и участвуя в международной борьбе с терроризмом, решил в 2018—2019 годах повысить реальное участие Литвы в антитеррористических операциях и операциях по обеспечению безопасности, которые возглавляют НАТО, ООН, США и ЕС», — подчеркнули в пресс-службе президента Литвы.

По словам Грибаускайте, более активная роль Литвы в борьбе с терроризмом будет соответствовать национальным интересам страны и гарантировать безопасность в стране. Участие Литвы в международных операциях в ближайшие два года увеличится на 30%. Сейчас в операциях за границей служат около 90 литовских военных.

Утвержденный Сеймом мандат для участия военных единиц Литвы в международных операциях заканчивается 31 декабря 2017 года. В ближайшее время президент вручит Сейму проект постановления об участии военных единиц Литовской Республики в международных операциях в 2018—2019 годах.

Государственный совет по обороне также обсудил конкретные вопросы развития и модернизации армии на 2018—2020 годы, рассмотрел угрозы в регионе и предстоящие российско-белорусские учения «Запад 2017».