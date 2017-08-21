Копенгаген, 21 августа, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Латвия подписала договор с датскими вооруженными силами о покупке зенитных ракет Stinger. Как сообщает новостное агентство BNS, об этом заявил сегодня, 21 августа, министр обороны Латвии Раймондс Бергманис.

The National Guard ПЗРК Stinger

Однако он не уточнил стоимость покупки и сколько единиц оружия будет приобретено. «Стоимость договора не слишком большая, но мы получим довольно много оружия», — сказал министр латвийскому общественному телевидению. «Это очень важно для развития наших вооруженных сил, — подчеркнул Бергманис. — Мы сможем эффективнее защищать свою страну, если возникнет такая необходимость». Он также добавил, что комплексы Stinger могут быть доставлены в Латвию в 2017 году или в начале 2018 года.