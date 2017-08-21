Красноярск, 21 августа, 2017, 15:05 — ИА Регнум. В Красноярске по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, введённый после сильнейшего ливня. Устранение последствий непогоды продолжается.

Скриншот со страницы группы «Жесть Красноярска». Vk.com Последствия сильнейшего ливня устраняют в Красноярске

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 августа, в мэрии Красноярска, глава города Эдхам Акбулатов провёл очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Откачивающая техника продолжает работать на шести городских улицах (Алексеева, 78-ой Добровольческой бригады, Шумяцкого, Урванцева, Лесопильщиков и на участке в районе рынка «КрасТЭЦ»). Последствия ливня устраняют в 42 домах в частном секторе Железнодорожного и Центрального районов. Красноярцам, утратившим частично или полностью имущество, помогают составить заявления на получение материальной помощи из резервного фонда города.

По последним данным, подтопление произошло и в 193 многоквартирных домах. Эти дома обслуживают 13 управляющих компаний.

«Сегодня во всех районах города должны состояться встречи представителей управляющих компаний, председателей многоквартирных домов, пострадавших от ЧС, и руководителей районных администраций. Управляющие компании должны понимать свою ответственность перед жителями, исполнение их обещаний необходимо взять на контроль», — прокомментировал Акбулатов.

По информации специалистов, обследующих территорию города, выявлен 21 участок, где требуется незамедлительная работа по устранению аварийности. Здесь произошли размывы грунта, провалы, разрушения откосов. Самые серьезные проблемы зафиксированы на ул. Юбилейная, 6, на подъездах к мосту 777, съездах с Октябрьского моста, а также на ул. Брянская, 11. Акбулатов поручил «ликвидировать опасность» на этих объектах улично-дорожной сети в двухдневный срок. Все работы будут финансироваться из резервного фонда города, подчеркнул он.

Добавим, объекты дорожной инфраструктуры Красноярска, пострадавшие от последствий ливня, осмотрел также губернатор края Виктор Толоконский.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, глава региона оценил, как ликвидируют последствия ливня на улице Заречная, где размыло грунт. Также здесь специалистам предстоит укрепить основание опоры ЛЭП. На улице 2-я Брянская коммунальщики убирают поваленные деревья. На участке проспекта Котельникова от дождей пострадали опоры уличных фонарей, повреждено дорожное полотно. Сейчас на всех объектах работают специалисты и техника.

По оценке Толоконского, городские службы работают оперативно и слаженно.

«Первой задачей в этой чрезвычайной ситуации было не допустить жертв, проверить каждый дом, своевременно эвакуировать жителей подтопленного частного сектора, исключить возможные аварии на объектах энергоснабжения, откачать воду, восстановить электроснабжение и движение на дорогах. Несмотря на то, что дождь не прекращался, городские службы работали качественно. Сейчас предстоит сконцентрировать усилия на тех объектах, где требуется капитальное восстановление, где необходимы укрепление грунта, ремонт дорожного полотна, перенос опор ЛЭП. На некоторых участках будет нужна помощь проектных институтов, возможно, понадобятся дополнительные геодезические обследования. Пострадавшим гражданам будет оказана материальная помощь», — сказал губернатор.

Он также поручил завершить ликвидацию последствий ливней в течение двух ближайших дней.

В региональном управлении Роспотребнадзора ИА REGNUM сообщили, что в связи с подтоплением территории в городе осуществляется контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией, качеством питьевой воды, воды поверхностных и подземных водоисточников. В целом, по информации специалистов ведомства, санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Красноярска остается благополучной.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь с 19 на 20 августа сильнейший ливень накрыл Красноярск. Осложнилась обстановка на дорогах, начались перебои с электроэнергией, горожане начали сообщат о подтоплениях.

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Из-за ливня в Красноярске объявили режим ЧС. 21 августа в городе начались комиссионные обследования домов для определения ущерба имуществу граждан первой необходимости. По словам пресс-секретаря Среднесибирского УГМС Оксаны Сальниковой, ливень в Красноярске повторил рекорд 13 августа 1946 года, когда выпало 94 мм осадков за сутки.

«Это третий случай выпадения такого большого количества осадков за всю историю наблюдений, составляющую более 100 лет», — сказала она. Что касается дальнейших прогнозов, дожди Красноярске будут идти в течение недели, однако они будут не столь интенсивными.

В целом, по данным специалистов Гидрометцентра, в Красноярске за сутки выпало около 170% месячной нормы осадков.