Москва, 21 августа, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Отговорка американской стороны про то, что после сокращения количества сотрудников по требованию России выдача виз в прежнем объеме будет невозможна, является липой и бредом, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Zboralski Виза в США

«Очевидно, что данный шаг американской стороны имеет исключительно искусственный характер. Американцы пытаются показать всем, что якобы это Россия виновата в том, что они не могут выдавать визы по причине радикального сокращения численности сотрудников посольства и консульств США в России.

На самом деле, конечно, это липа и бред. Дело в том, что посольства других стран мира, например, Китая, осуществляют выдачу виз в спокойном режиме, несмотря на то, что численность консульских сотрудников сопоставима с численностью соответствующих подразделений посольства США.

Я уже не говорю, что такие страны, как Греция и Испания, пользующиеся повышенным спросом у российских туристов, они вообще имеют минимальный штат сотрудников консульских служб. И осуществляют выдачу виз гораздо большем количестве, чем США — в разы.

Это исключительно искусственная отговорка американцев, которая не имеет никакого отношения к делу. И, кстати, большой вопрос, нужно ли России зеркально отвечать на такие низкопробные американские шаги».

Напомним, с 09:00 мск 23 августа посольство США в России временно приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в США гражданам России во всех консульствах страны. Выдачу виз в Москве возобновят 1 сентября, однако консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут закрыты до уведомления.

Такое решение было принято после того, как МИД РФ порекомендовал сократить численность сотрудников американской дипмиссии. По мнению посольства США, такое решение «ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений».

Тем временем в посольстве США готовятся к отъезду сотрудников. Согласно требованиям российской стороны, к 1 сентября дипмиссию должны покинуть 755 человек. Также в посольстве готовят сокращения сотрудников, которые являются гражданами РФ.