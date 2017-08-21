Анталья, Турция, 21 августа, 2017, 14:43 — ИА Регнум. В результате ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали 11 граждан Российской Федерации. Об этом сообщает в понедельник, 21 августа, посольство РФ в Анкаре на странице в соцсети Twitter.

ДТП

«ДТП на трассе Кемер-Белек: пострадало 11 граждан РФ, — говорится в сообщении. — Генконсульство в Анталье держит ситуацию на контроле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Турции попал в ДТП туристический автобус, в котором находились более 20 пассажиров. Инцидент произошел на трассе Анталья — Кемер в провинции Анталья.

По последним данным, в результате аварии пострадали не менее 20 человек.

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