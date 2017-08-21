Ярославль, 21 августа, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Под Ярославлем на территории буддистского молельного дома впервые появилось культовое буддийское сооружение — Ступа Совершенной Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Сергей Хитров Буддистская ступа в Ярославле

Ярославская буддийская община «Сангье Чхо Линг» впервые в истории Ярославля построила и освятила первое культовое буддийское сооружение — Ступу Совершенной Победы. Ступа — небольшое, полутораметровое сооружение, в котором хранятся буддистские святыни. В Ярославле же она посвящена победе Будды Шакьямуни над смертью.

«До этого в нашем городе не было никаких буддистских сооружений. Теперь мы будем устраивать вокруг ступы молитвенный ход. В ближайшее время мы планируем благоустраивать территорию молельного дома. На освещении была представители буддисткой общины Нижнего Новгорода, которые теперь, по нашему примеру, тоже хотят сделать ступу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава местной буддисткой общины Борис Гречин.

В Ярославле помимо православных храмов РПЦ и Старообрядческой церкви есть католические, лютеранские, иудаистские и мусульманские религиозные сооружения.