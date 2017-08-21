Москва, 21 августа, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Российская валюта должна начать новую неделю с укрепления. Этому факту будут способствовать ряд обстоятельств, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Цуканов М.В Рубль на паузе

Во-первых, стоимость эталонной марки нефти Brent вновь поднялась в район $52,50 за баррель на фоне сообщений об отставке Стивена Бэннона, главного стратега Белого дома и данных от Baker Huges о том, что общее число буровых установок сократилось за неделю на три единицы до 946 штук.

Во-вторых, текущая неделя богата крупными налоговыми выплатами. 21 августа налогоплательщики уплачивают налог на игорный бизнес, косвенные налоги и платят регулярный сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов, 25 августа — на акцизы, НДПИ и НДС.

В-третьих, технические картины в парах EUR/RUB и USD/RUB по закрытию прошлой недели сохраняют сигналы на дальнейшую коррекцию в направлении уровней 68,80−69 рублей по евро и 58,66−56,78 рубля по доллару США. В данных зонах располагаются очень важные уровни поддержки по валютам, прохождение которых вниз может привести к углублению падения еще на 2−2,5 рубля. В противном случае от указанных районов возможно возобновление спроса на валюту», — пояснила эксперт.

«Отчасти поведение рубля будет зависеть от того, какие новости будут поступать 21 августа со встречи технического комитета ОПЕК, который обсудит в Вене состоявшееся 7−8 августа заседание в Абу-Даби», — отметила Игнатенко.

«Пока преждевременно делать ставку на рост нефтяных цен выше уровня $54 за баррель, ведь именно через этот рубеж проходит восьмимесячный тренд на понижение. В данном районе продавцы могут вновь активировать свои продажи, что может заставить рубль взять паузу в росте», — полагает эксперт.

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